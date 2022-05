Las lecciones de Avellaneda para la Argentina de las grietas

A través de su discurso, en medio de los aplausos, persuadió a los concurrentes de no avalar la desunión entre los argentinos: “Podéis consentir en que surja un gobierno en medio de las discordias de los partidos, porque ésta es la condición de la vida libre; pero no consintáis en que nazca un gobierno de las discordias entre los pueblos”. En su opinión, nada justificaba que la nación se descalabrara a causa de la contienda electoral: “Una cuestión de candidaturas no puede convertirse sino por un extravío funesto en una cuestión de Patria”; y se comprometió a que hubiera paz en la República, como era el deseo proclamado por sus conciudadanos allí presentes.