Cuando el mensaje erróneo parte de las autoridades

Esta respuesta deja a las claras que no se sabe qué es lo que se quiere transmitir. Se termina cayendo en mensajes contradictorios con lo que establecen las propias leyes argentinas, lo que resulta imperdonable tratándose de autoridades del gobierno. Una cosa es debatir públicamente sobre la despenalización de la droga para consumo personal y otra muy distinta es hacer creer que la droga “de a poco y despacio” no daña la salud. No se puede actuar como si no existiese la ley 23.737 que sanciona a toda persona que tenga drogas en su poder, ya sea para uso personal o para la venta. Y no olvidemos la Ley de Narcomenudeo, que nos obliga a mirar muy bien este serio problema social. El mensaje a los jóvenes nunca debió haber sido “mejor elegí flores para fabricar tu porro” sino, llanamente, no te drogues.