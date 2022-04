Fue detenido el soldado ruso que había pedido autorización a su esposa para violar ucranianas

En el pequeño fragmento de la charla, ambos se ríen cuando ella lo autorizaba a violar a mujeres ucranianas con la condición de que no se lo dijera y de que usara preservativo. “Andá allá, violá mujeres ucranianas y no me digas nada, ¿entendiste?”, dice Olga entre risas. “Entonces, debería violarlas y no contarte nada ¿De verdad puedo?”, pregunta él. “Sí, pero no me contés nada y usá protección”, le responde.