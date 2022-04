El país de los feriados

Algunos se enojarán y dirán que en Argentina “siempre hay tiempo para la joda”. Otros se pondrán contentos y, por qué no, empezarán a planificar la juntada con amigos, una reunión familiar o una escapada. Habrá quienes deban sentarse a hacer números, porque si pierden un día de labor se les hará muy complicado cumplir con los pagos y con otras obligaciones. Y no faltarán aquellos que seguramente se pondrán en alerta, ya que sus actividades suelen ser altamente demandadas cuando gran parte de la comunidad descansa (gastronomía, hotelería, recreación). Los feriados parecen sumar una grieta más al enorme abanico de cuestiones que dividen a los tucumanos. Hace pocos días, un argentino que vive en Toronto tuiteó: “en Canadá solo tenemos seis feriados por año. En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está”. El calendario 2022 confirma el número, pero vale una aclaración: el tuitero expatriado se quedó corto, porque olvidó sumar los provinciales y los días no laborables.