¿Cuánta plata recolecto Jorge Lanata en su casamiento?

“Yo soy católico, no practicante, pero hipócrita porque cuando algo anda mal rezo y lo que dijo el cura fue muy lindo. Fue emocionante volver a estar en una situación así y el ámbito era emotivo, cálido, lindo, no sé cómo explicarlo, tierno. Fue muy bonito y uno no puede no estar de acuerdo con las palabras que se dijeron más allá de que crea o no, porque el amor es importante y hablar de eso sinceramente está bueno, seas católico, budista o lo que sea”, lanzó Jorge abriendo su corazón.