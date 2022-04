La tucumana De la Orden conquistó el mundo biker

La jornada de competencia no fue fácil para De la Orden. Sufrió una caída en la manga clasificatoria, lo que no le impidió quedar primera. “Obvio que quería ganar, sabía que iba a ser difícil. Fue en la clasificación cuando ya empecé a pensar que podía”, aseguró la yerbabuenense. En la bajada de carrera, casi al final, De la Orden estaba segura de la conquista. “Había un sector difícil que, si lo pasaba sin errores, ya estaba. Cuando lo pasé, ya me fui haciendo la cabeza de ir lo más prolijo posible”, recordó. “En el podio, miraba al cielo, siempre se lo hace para agradecer. A nadie en especial. A Dios, será, y más que nada a toda la gente que está al lado mío”, contó la campeona mundial.