Los Tarcos le ganó bien el clásico a “Uni” y se acerca

“Tiene un plus, definitivamente tiene un plus”, certifica José Chico, uno de los puntos altos del anfitrión. “Herrrrmosa sensación”, corrobora Nicolás Alvizo, estirando la erre para remarcar lo que se siente al ganar un clásico con tanta historia como el que lo une a Universitario. En esta oportunidad, el “Rojo” se sobrepuso a un golpe tempranero de las “Serpientes”, que facturaron en la primera de cambio con un try de Juan Ignacio Cruz, y fue torciendo el juego a su favor, no sin imprecisiones, pero con una mayor iniciativa. A la “U” las intenciones le duraron lo que tardó en llegar al ingoal: desde entonces, ni noticias hasta mediados de la segunda etapa, cuando el local ya se había escapado a dos tries convertidos de distancia en el marcador. Las inconductas diezmaron a ambos en diferentes momentos, aunque parecieron afectar más a Los Tarcos, que de controlar el partido casi termina concediéndole un bonus defensivo a su archirrival. Como la distancia fue de ocho, “Uni” se fue con las manos vacías, cayendo al cuarto puesto desplazado por el propio Tarcos y por Huirapuca, que saltó al segundo puesto gracias a un gran triunfo sobre Old Lions (34-17). Lo de “gran” lo amerita no solo la jerarquía del rival (los santiagueños siempre son un hueso duro de roer que le han gastado la dentadura a más de uno), sino porque a la hora de las cuentas siempre se agradecen esas unidades en partidos que, en la previa, no prometen entregar demasiado.