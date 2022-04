Se sembraría de un 10% a un 20% menos de trigo, respecto del año pasado

En Bigand afirman que si no llueven los 100 mm que faltan para arrancar con un perfil de suelo cargado razonablemente, la caída en la intención de siembra podría ser mayor. En la región hay productores que siguen esperando y tratando de no bajarse del trigo, y otros que no dudan en señalar una caída de un 15%, en comparación con las hectáreas sembradas un año atrás.