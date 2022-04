La "China" Suárez estrenó su primer video clip como cantante

Con "El juego del amor", la "China" Suárez se da el gusto de volver a una sus pasiones, la música, que comenzó a explorar en la tira Casi Ángeles, donde integraba la banda Teen Angeles como “Jaz” Romero. Tras esa experiencia, grabó los covers de "Trátame suavemente" y "You know I´m no good" para la banda sonora de los films Abzurdah y El hilo rojo, que la tuvieron como protagonista.