La "China" Suárez se lanza como cantante con una sugerente canción

La ex Casi Ángeles, Eugenia “China” Suarez, lanzará su carrera como solista el próximo jueves 21 de abril a las 20 horas. Según publicó en sus redes sociales, la canción se llamará “El juego del amor” y está producida en colaboración con Santiago Celli, ex miembro del dúo Salvapantallas.

Antes de publicar el adelanto del videoclip, la cantante compartió un video sin sonido en sus historias de Instagram, donde se la ve bailando y escribió: "No les puedo poner el sonido, pero no puedo más con esta canción".

Luego compartió el adelanto, en el que se ven imágenes en blanco y negro presentando una estética claramente retro. En las imágenes se ve a un hombre sentado mientras fuma escuchando la radio y de fondo se escucha un recitado. Segundos después se ve a la “China” caminando lentamente por la calle.

Envuelta nuevamente en la controversia por el drama con Mauro Icardi y Wanda Nara, la cantante dio que hablar con el anuncio de su nuevo proyecto musical. Tanto así que varios panelistas opinaron al respecto, tal es el caso de Mariana Brey que manifestó: "Es una atrevida. No le puede poner así a la canción". Y agregó: "Encima usa la palabra juego… ¡qué atrevida!", dijo la periodista de “Socios”, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que se transmite a la mañana por canal Trece. "Está jugando con todos nosotros, con Wanda, Icardi. Lo de esta chica no tiene nombre. Perdónenme, pero así no se puede seguir", concluyó.

Por el nombre de la canción, la “China” no sólo despertó la crítica de los periodistas de espectáculos, sino también de los usuarios en redes; es que todas las miradas están puestas a lo que pasó en los últimos años con Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, Pampita y Benjamín Vicuña y Wanda Nara con Mauro Icardi.