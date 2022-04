Yerba Buena: con críticas a la gestión de Campero, se rechazó el veto

Sangenis contrastó al Campero de sus primeros años, que -dijo- consensuaba los temas, con el que surgió tras perder los comicios de 2021. “Si hemos llegado a este grado y a este momento de conflicto institucional no es porque 10 concejales estamos equivocados. Qué casualidad que hoy tuvo un paro masivo”, dijo. Afirmó que el dinero que piden no es para asistencialismo, tildó de cobarde al intendente por no exponerse ante los ediles y opinó que no es casual que las tensiones se profundizaran tras rechazar el decreto por el casco viejo.