Rugby inclusivo: talento tucumano en Pumpas XV

Cerrutti dice llevar una vida simple; entre otras cosas, le gusta ir a bailar (“los de seguridad de los boliches me conocen y me dejan entrar gratis”). Desde hace siete años que trabaja: pasó de una cafetería a una cervecería. “Sólo me falta hacer de mozo, creo que soy rápido. Lo bueno es que te dan propinas”, asegura. “Me siento muy cómodo con el cariño de mis compañeros y de la gente”, añade.