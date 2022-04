Quién es Cristal Barraza, la operadora trans que le salvó la vida a un bebé

Cuando vio el video en las cámaras de seguridad, Cristal Barraza se sorprendió de su calma para proceder. “En la secuencia pude ver la desesperación de la mamá y también a un padre en shock. Hasta pude observarme con templanza y sin pensar demasiado, cómo auxiliaba a ese bebé que no se movía. Nunca me había pasado de tener que responder ante una situación así, y si bien tuve miedo, por supuesto, no me paralicé. Hay que tener en cuenta que no tenía nada que ver con la labor que yo desempeño”, expresó.