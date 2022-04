Acusaciones y escándalo: qué dijo Johnny Depp en el juicio conta su exesposa

Por otro lado, hizo un descargo respecto al consumo de drogas, ya que su ex lo había acusado de situaciones de violencia cuando él estaba bajo los efectos de diversos estupefacientes. “He consumido sustancias de vez en cuando, para escapar de los fantasmas, anestesiarme de los espectros que me acompañan desde mi juventud. En práctica era como auto medicarme. No soy un maniático que necesita estar drogado todo el tiempo”, aseguró.

Finalmente, argumentó que él fue víctima de ataques de Heard, a quien acusó de revolearle una botella que terminó por cortarle la punta de un dedo de su mano. Mientras que Heard sostuvo que el corte se lo produjo el mismo al estrellar un teléfono. En esa oportunidad, cuando se presentó personal médico en el lugar, el chef del artista encontró el trozo de dedo, que le permitió a los especialistas practicarle una cirugía de reconstrucción a la estrella de Hollywood.