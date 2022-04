Los contadores reclaman un plan integral para bajar la inflación

“Hoy se torna ineficaz imaginar una solución en dolarizar la economía porque los que tienen la soberanía de la moneda no desean sustentar un programa de ese tipo y además no hay niveles de reserva para respaldar dicha política si lo que se busca es un esquema de bimonetización con convertibilidad monetaria”, consideran. “Hoy más que nunca, se requiere la profesionalización de quienes conducen la economía como agentes gubernamentales y un acuerdo político integral con bases económicas para que la mirada frente a la inflación no sea pasiva”, finalizan.