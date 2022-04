Osvaldo Jaldo: “este es un Gobierno que dialoga con todos”

Son tiempos difíciles y, por esa razón, en la Casa de Gobierno no hay lugar para grandes celebraciones. Con la misma moderación, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, celebró sus 64 años de vida, un día antes de cumplir siete meses al frente del cargo de gobernador. Desde lo institucional, Jaldo indica que espera que la situación de la Argentina mejore, mediante las herramientas que la gestión del presidente Alberto Fernández ha anunciado para contrarrestar los efectos de la elevada inflación. En el plano local, que las políticas que propicia contribuyen a darle bienestar a la sociedad tucumana, en un marco de salud y de paz para todos. En lo personal, cree que los sueños se pueden hacer realidad.

-¿Sueña con convertirse en gobernador electo?

-En ese sentido, mi futuro lo decidirán Dios y el pueblo. Como hombre de la democracia, desde 1983, siempre estuvo sometido a la voluntad popular, que es sagrada, y la siguiente oportunidad no será la excepción. Mi futuro institucional y político está en manos del pueblo tucumano y acataré su decisión como siempre lo hice. Pero que la gente no tenga dudas de que en este tiempo que me ha tocado ejercer como gobernador seguiré poniéndolo todo, levantándome a las 5.30 y pensando en qué puedo contribuir para mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Trabajo todo el día, pero tampoco dejo de disfrutar del tiempo con mi familia.

-¿Qué puede destacar de estos siete meses que le tocó reemplazar a Juan Manzur, que ahora ocupa la Jefatura de Gabinete de ministros nacionales?

- La gente es la que debe opinar sobre la evolución de la gestión. Nos esmeramos para solucionar la mayor cantidad de problemas que a diario se presentan. Nos tocó gestionar en pandemia y ahora afrontar las consecuencias de una guerra de la que bélicamente estamos lejos, pero que repercute en la mesa de todos los tucumanos. Asumimos estas responsabilidades y las tomamos como nuestras para hallar las soluciones. Seguiremos esforzándonos para alcanzar el bienestar de los tucumanos en todas las áreas sin excepción alguna.

-Hay compromisos salariales en este período de inflación...

-Venimos pagando hasta el 9 de cada mes. Pero también arreglamos paritarias y desembolsamos el dinero que habíamos prometido pagar a los empleados públicos. Las escuelas están funcionando y vienen siendo refaccionadas. Sabemos que eso es un proceso. Hemos contribuido a alcanzar la paz social y dialogamos con todos los sectores. Lo hacemos también con los gremios privados y los sectores productivos. También con los movimientos sociales que representan a los que más necesitan. Este es un gobierno que dialoga con todos. Dentro de nuestras posibilidades buscamos las soluciones.

-¿El informe de Obras Públicas ha sido revelador respecto de la ejecución de proyectos?

-Hay que destacar, en primera instancia, que la creación del Ministerio marcó un antes y un después en materia de obras públicas. Se ha jerarquizado a una de las actividades más pujantes, poniéndola a la obra pública en valor, tanto en las rutas, como las hídricas o de mejoramiento de conectividad. El ministro Fabián Soria y su equipo han ocupado estos primeros días en interiorizarse. Nos queda muy poco tiempo para acelerar las acciones y ejecutar los diferentes convenios firmados, tanto los que cuentan con financiamiento federal como los que tienen recursos propios.

-¿La falta de celeridad en la ejecución implicará cambios de funcionarios?

-Siempre están latentes los cambios y por diferentes motivos. Y hablo en general. Hubo ministros que se fueron porque se les ofrecieron cargos nacionales; también otros que había que reemplazarlos o porque no pudieron ponerse en sintonía del ritmo de gestión. Siempre está latente la posibilidad de mejorar la administración y eso implica cambios.

- ¿La denuncia formulada en el instituto Goretti por presunto abuso sexual a una menor puso a la gestión con mayor control de áreas?

-En el caso puntual del Goretti hay que ser prudentes por las personas que involucran y por las acusaciones que se hacen. Hay una Justicia que tiene que dar su veredicto y no hay que adelantar ninguna posición respecto del caso hasta tanto haya dictamen. Hasta aquí son todos dichos; insisto en que hay que esperar que la Justicia esclarezca el asunto y ponga blanco sobre negro la situación. Hay que ser respetuosos y pido prudencia. Vamos a acatar las decisiones de la Justicia. Este no es un gobierno sordo; tomamos medidas para mejorar la calidad de atención de las más e 350 personas que están en una decena de institutos de la provincia. Por eso ordenamos auditorías interministeriales para mejorar las condiciones edilicias, alimentarias y de salud. Es nuestra responsabilidad darle la mejor atención a esa población. Y estamos dispuestos a tomar medidas de fondo.

-¿Jaldo es la continuidad de Manzur?

-No hay dudas que, desde el punto de vista constitucional y de sucesión, soy el sucesor, pero también como proyecto político, porque estamos vinculados en la misma fórmula. En lo personal, somos seres humanos y, por allí, tal vez tengamos diferencias de criterio a la hora de tomar decisiones, de enfocarnos en tal o cual gestión. En lo institucional, tenemos roles diferentes. Juan Manzur ha tenido y tiene vinculaciones directas con el Gobierno nacional, que le ampliaron la visión política.

-¿Se siente incómodo por no concurrir a la cumbre de gobernadores en el CFI?

-De ninguna manera. Estoy convencido de que nadie se salva solo. O al país lo salvamos todos o no lo hace nadie. Me interesa que el Norte Grande funcione, como lo hizo en Iguazú o en Salta y como lo hará en Tucumán el 27 de mayo próximo. Hay una mesa ejecutiva que representa al foro; son los cuatro o cinco gobernadores que van a los encuentros en el Congreso. A veces puedo acompañarlos y, a veces, no. Estoy tranquilo y cómodo. El Norte Grande seguirá funcionando y buscando achicar las asimetrías respecto de otras regiones del país.

-¿Cree que el Gobierno nacional le encontrará la vuelta a la inflación?

-No tengo dudas al respecto. Pero hay que aclarar que la escalada inflacionaria tiene un componente local, propio de la situación macroeconómica nacional, y otro importado. Ni Estados Unidos ni los principales países de la Unión Europea preveían tener una inflación tan alta como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que la situación hallará una salida y que el Gobierno encontrará la solución a través de una serie de medidas que están anunciándose. Nadie quiere que el golpe sea más duro en el bolsillo de los argentinos y que caiga más el poder adquisitivo de las familias.

-¿Tucumán puede sostenerse en este clima inflacionario?

-Uno tiene la responsabilidad de gestionar para más de 1,7 millón de habitantes. Dependemos de que la Nación mejore y creo que se encarrilará el rumbo económico, bajando la inflación y generando más empleos genuinos. Tucumán estará bien dentro del contexto nacional. Por mi parte, estoy cómodo en el lugar que estoy, ejerciendo mi rol con más dedicación, con muchas horas de trabajo, para solucionar los problemas de la sociedad tucumana.

Regalos: corbatas, vinos, cuadros y dibujos

Desde las primeras horas, funcionarios, dirigentes y referentes territoriales se acercaron a la Casa de Gobierno para saludar al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, en el día de su cumpleaños. Sus allegados comentaron que entre los regalos más frecuentes se destacaron los vinos y las corbatas. Pero también hubo cuadros y hasta una caricatura en la que el tranqueño aparece abrazado junto con el presidente, Alberto Fernández. En ese dibujo, ambos aparecen haciendo la “V” peronista. ¿Será usada en la próxima campaña electoral?