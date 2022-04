Qué le dijo la Justicia a la mujer que denunció a sus vecinos por hacer asado todos los días

Una mujer de la localidad cordobesa de Villa María denunció a sus vecinos por hacer asados todos los días. Ante la Defensoría del Pueblo dijo que lo que le molesta no es el humo ni los ruidos sino el precio de la carne.

La Defensora del Pueblo de Villa María, Alicia Peressutti, explicó que se trata de un “reclamo formal” y que ya citaron a las partes para encontrar una solución. “A esa hora no tiene la ropa en la soga, le molesta que coman asado. Vamos a tener que llamar al vecino. Una de las soluciones sería que la inviten de vez en cuando. He hablado con los vecinos, y van a venir. Me dijeron que sí, que van a venir, pero les decía a las chicas, qué propuesta. No hay mucho para hacer, que ella se lleve un pedacito de falda y que coma”, explicó a Peressutti a Cadena 3.

Una mujer se cansó del humo y apagó un asado de obra con una hidrolavadora

Hace unas semanas, se viralizó otro caso de molestia por la típica comida argentina. Una mujer se cansó del humo del asado que preparan en la obra de construcción que tiene al lado de su casa y decidió apagarlo ella misma.

El accionar de la señora se dio a conocer en TikTok, donde se ve como la vecina sacó su hidrolavadora y comenzó a apagar el fuego que estaban empezando a prender unos trabajadores en la obra lindera a su edificio.