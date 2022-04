Quemaron con aceite hirviendo a una nena de tres años en un restaurante

Briana, de 3 años, estaba junto a su mamá y su hermano comiendo hamburguesa con papas fritas en un restaurante de Florencia Varela. Cuando fue al baño tropezó con una empleada que cargaba una olla con aceite hirviendo. El contenido cayó sobre la pequeña que hoy tiene el 54% del cuerpo quemado.

Graciela, mamá de Briana, contó en una entrevista con "Nosotros a la mañana" (El Trece) que si bien se trató de un accidente, nunca se comunicaron con ella para colaborar. "Hicieron abandono de persona", enfatizó. Por estos días, la niña tiene todo el cuerpo vendado y se recupera de a poco de las heridas. "Me parte el alma verla así", agregó Graciela, desconsolada y llena de impotencia por su hija.

Briana sufrió quemaduras en el pecho, en toda la cara y en las orejas. Está internada en el Hospital de Niños de La Plata. "Es desesperante ver a mi hija. No lo puedo soportar. Me dicen que lleva tiempo. Pero no se. Nunca se hicieron cargo de nada. Jamás me acompañaron o me preguntaron algo”, agregó Graciela, quien remarcó además que tuvo que hacerse cargo sola de todo.

Mientras tanto, la pequeña se está recuperando de los graves heridas pero el golpe anímico es muy grande para ella y su corta edad. Aunque los médicos indicaron que es muy probable que se recupere, no se descarta realizarle un trasplante de piel. “Briana en este momento está muy mal. Está con los signos vitales bien, pero con fiebre, no quiere comer. Trato de que ella juegue y levantarle el ánimo. Me parte el alma verla acostada en un hospital pidiéndome que la lleve a casa”, agregó su mamá.