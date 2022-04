En el PJ local son optimistas y apuestan al diálogo

Los líderes más emblemáticos del Frente de Todos (FdT) sacaron a la luz las fuertes diferencias que atraviesa el partido tras dos años de gobierno. Alberto Fernández, presidente de la Nación, y su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, entre roces y disgustos, tambalean entre lo que podría significar un desenlace interno o un acuerdo de unidad. En este contexto, las discrepancias entre ambos no logran preocupar a los dirigentes tucumanos, que confían en que el electorado peronista igual los acompañará en 2023.

“Más allá de que tengamos nuestras diferencias (como partido), la sociedad sabe qué representa la oposición y qué representamos nosotros. En 2023, al margen de la interna, se votarán dos modelos de país, y el peronismo tiene políticas más claras”, asegura Christian Rodríguez, presidente del Ente de Infraestructura de Tucumán.

Si bien no analizó mucho la situación, considera que “es un proceso interno que tiene que resolver el peronismo”. Rodríguez confía en que una votación interna sería la respuesta que podría fin a las diferencias entre los dirigentes. “Apuesto por la unidad, y la unidad se consolida a través de una interna si es que se agotan las vías de diálogo”, dice el militante peronista.

De cara a 2023, Rodríguez ve un frente unido. “Todos tenemos que poner un poco de esfuerzo para que llegue el frente unido a 2023. Los argentinos votaron al Frente de Todos, donde están todos los sectores del peronismo. Sería poco inteligente que no lográramos ponernos de acuerdo”, manifiesta Rodríguez.

Quien también confía en la fórmula presidencial peronista para el 2023 es el ex legislador Guillermo Gassenbauer. “El peronismo tiene muchas chances de retomar el Gobierno y no dejar que suceda lo que ocurrió hace cuatro años, que por mezquinar dentro de nuestro espacio dejamos que un Gobierno endeude al país”, comenta. Sin embargo, para que esta tarea tenga éxito asegura que “tanto la gente que responde a Cristina como la que conduce junto a Alberto tienen que sentarse y poner las cartas sobre la mesa. Contemplar todas las opciones posibles y analizar cuál es la mejor”.

La unidad, según Gassenbauer, es indispensable para el FdT. “De un lado está el kirchnerismo y La Cámpora y del otro está el Presidente con su gente, con una línea de gobernantes que también tiene muchos votos. El tema es que con esos votos que tienen ambas partes, si no están juntos, no llegan ni al balotaje”, opina.

Confía en la victoria del peronismo, pero manifiesta que hay dos desenlaces posibles. “Estoy confiado en la victoria, siempre y cuando estemos todos juntos. Así como se puede romper todo y ser un espanto, también se podría llegar a un acuerdo que sorprenda a todos”, dice haciendo hincapié en la resignación de Fernández de Kirchner a la presidencia para que Alberto Fernández llegue al poder en 2019.

El concejal capitalino David Mizrahi asegura que “aunque duela, la unidad es la única salida que hay”. Analiza que: “Nos encontramos ante una situación muy difícil para el país. Después de cuatro años del gobierno de Macri, vino una pandemia que ahogó hasta las más importantes economías del mundo. Ahora, la guerra de Rusia y Ucrania azota a la economía globalizada”. Entonces, es en este contexto en donde dice que “todas esas crisis se pueden superar siempre que se trabaje unido”.

Además, Mizrahi considera que no es momento de mostrar debilidades políticas. “Nuestro país no está en condiciones de sobrellevar una crisis política en la que podríamos caer si no se resuelve esta situación”. De todos modos, en él abunda la tranquilidad. “Estoy seguro que va a primar el juicio ante todo, teniendo en cuenta que la unidad del peronismo es la única salida para nuestro país”, dice el concejal.

Por su parte, el concejal manzurista Emiliano Vargas Aignasse, propone acabar con las diferencias. “Debemos entender que hoy el Presidente es Alberto Fernández y no es sano para la república que las diferencias políticas se trasladen a las instituciones”, dice.

“Aquellos que quieran discutir su conducción deberán enfrentarlo en las urnas cuando haya que definir las candidaturas”, agrega y cita a Juan Domingo Perón: “Quienes piensen distinto deberán dar un paso al costado porque va en contra de las ideas de nuestro general Perón. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres”. (Producción periodística: Bárbara Nieva).