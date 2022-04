Cartas de lectores I: Argentina, inflación, alerta

Qué importante sería que el Poder Ejecutivo nacional se pusiera a diseñar un plan económico que sirva entre otros temas para combatir la inflación, por supuesto con la ayuda de los otros poderes y de la oposición. Pero lamentablemente este gobierno, como tantos otros, no tiene nada pensado y se pierde el tiempo en discusiones estériles con la oposición y peor aún con los mismos integrantes del frente que lo compone, volviéndose cada uno de los integrantes del gobierno en comentarista de las cosas que recibió, de lo que no se hace y de lo que se hace mal. Presidente y vice parecen dos adolescentes que perdieron el amor criticándose todo el tiempo y serruchando la rama del árbol donde lamentablemente estamos parados todos. Pero con la inflación se debe tener mucho cuidado; es un fenómeno que fue doblegado en la mayoría de los países del mundo, pero nosotros hace más de 80 años que luchamos sin éxito y repitiendo casi siempre el mismo método. Hoy, como en el pasado, estamos pensando que una inflación del 60% o 70 % anual es una situación con la que podemos convivir, especialmente el gobierno saca provecho de esta situación porque licúa su deuda, salarios y gasto social y además incrementa sus ingresos; por supuesto, todo nominal, porque las ventas crecen en las bases que se toman para pagar los mismos. Pero esta situación que estamos viviendo tiene algunas características que la vuelven especialmente peligrosa; está tomando velocidad y tenemos el valor del dólar atrasado, el precio del transporte y la energía no representan ni el 50% del real; la pobreza cercana al 40%; alta inseguridad; una pandemia que aún no terminó y un déficit fiscal totalmente descontrolado. No es para nada mi intención el hacer pronóstico, pero el Gobierno debe prestarle mucha atención, porque el proceso inflacionario en determinado momento es como que cobra vida propia y empieza mes a mes a producir un efecto arrastre. Cito este solo ejemplo: en diciembre de 1988, enero y febrero de 1989 la inflación fue del 6,9%; 8,9 % y 9,6 % respectivamente y pensábamos que la podíamos contener y bajar; sin embargo, vino el aluvión y terminamos el año 1989 con 4.922,70 %. Argentina emitió mucho sin respaldo y lo sigue haciendo (es una forma de financiarse); ese dinero es el que produce la suba; otra posibilidad es que el Gobierno, cuando note que la situación se torna inmanejable, atrape parte de los depósitos y entregue un bono a 10 años, algo parecido ya pasó y el BCRA seguramente que algo está viendo, porque cada vez sube más rápido la tasa de interés. Espero que el Gobierno trabaje sobre las causas, haga un plan y la escalada se frene.

Luis Mónaco

Monteagudo 480

San Miguel de Tucumán