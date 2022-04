Alfredo Aydar: “no hay un control del Estado a estas empresas”

“Es indiscutible que este tipo de negocio crece por la ingenuidad de la gente, pero no menos cierto es que no hay un control por parte del Estado. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo o la Dirección de Comercio que deben velar por los tucumanos?”, dijo el abogado Alfredo Aydar.

El letrado se quejó porque no hubo un control exhaustivo de Adhemar Capital. “Salió en todos lados que la firma no estaba autorizada a realizar nuevas operaciones, pero nadie controló. Ni la Municipalidad, ni la Provincia ni la Nación. Siguió operando como si nada”, comentó en la entrevista con LA GACETA. “Lo de Intensive Live es mucho más curioso: en plena pandemia, con las restricciones vigentes, hicieron una fiesta con 6.000 personas en la Sociedad Rural y nadie dijo ni una palabra. Hasta el día de hoy nadie me puede decir cómo obtuvieron el permiso para realizar ese encuentro”, destacó.

El profesional es conocido en la provincia por las denuncias que realizó en contra de estos grupos. La primera de ellas fue para asistir a las víctimas de Intensive Live, de las que él representa a 100. “La causa está paralizada esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina la competencia. Tiene que definir si la causa debe tramitarse en la Justicia federal o en la provincial, ya que hay denuncias en los dos fueros”, indicó.

El año pasado la Cámara Penal Federal de Tucumán indicó que la causa debería ser tratada por el fuero federal, ya que la denuncia apuntaba que Agustín Carlos Ajimastro y Esteban Adolfo Monroy habrían montado una asociación ilícita para, entre otros delitos, el lavado de activos. “Nos dimos cuenta de que esa decisión sólo la podía tomar la Corte de la Nación, por lo que decidimos ir a esa instancia. No queríamos que por un error procesal se declarase todo nulo y todo quedase impune”, añadió.

Aydar destacó que también recibió consultas de personas que fueron damnificadas por Leonardo Cositorto, el responsable de Generación Zoe. “Todo quedó en eso, los interesados, sin que me explicaran los motivos, desistieron de iniciar una querella. Que yo sepa no hay tucumanos que hayan decidido actuar en contra de este empresario”, explicó.

“El problema no es Intensive Live o Adhemar Capital, sino por lo menos 30 grupos que están operando y brindando falsa información sobre las operaciones con criptomonedas”, informó Aydar. “Por los casos que atendemos, son personas que forman grupos pequeños para que realizar las inversiones. Se reúnen en hoteles o en bares para cerrar un acuerdo”, añadió a LA GACETA. Aydar comentó que la única traba legal que tienen las personas para denunciar a las empresas de estas características son las que invirtieron dinero proveniente de ilícitos. “Los que utilizaron efectivo que no fue declarado en la AFIP pueden blanquearlo acogiéndose a una moratoria o pagando una multa por no haber declarado una venta”, comentó. “¿Cómo protegerse de estos operadores? Hay que desconfiar de las altas tasas de interés que están pagando y, siempre, pero siempre, consultar a un contador público nacional y a un abogado para que los asesore”.