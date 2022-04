Video: Joe Biden protagonizó un momento incómodo al saludar “al aire”

Joe Biden sigue dando que hablar en las redes sociales y no por su desempeño como líder de unas de las grandes potencias del mundo. En esta ocasión, protagonizó un insólito momento al terminar su discurso, ya que se dio la vuelta y extendió la mano con el fin de saludar a alguien. Aunque como se observa en el video no había nadie para recibir dicho saludo. Luego de ello, caminó por el salón con signos de no saber dónde estaba parado.

La escena se produjo en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte, en Greensboro. Durante su discurso, hizo hincapié en “los esfuerzos para reducir los costos, reconstruir las cadenas de suministro y sentar las bases para la renovación económica” y promover los productos “Made in America”.

Sin embargo, y más allá del acto político, a raíz del saludo “al aire” surgieron muchos comentarios en las redes sociales que dejaron bromas como también cuestionamientos sobre su capacidad para liderar a la gran potencia occidental con 79 años. “Biden estrechó su mano con un fantasma”, “saluda al hombre invisible” o a “sus amigos imaginarios”, fueron algunos de ellos.

No obstante, algunas personas afirman que en realidad Biden estaba saludando a la tribuna que estaba a su costado y que no se ve en el plano de la cámara.

A pesar de ello, el presidente estadounidense no habló sobre el hecho en un breve contacto con la prensa, pero sí dejó declaraciones sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, manifestando su gran apoyo a la nación sitiada.

Por otro lado, EEUU atraviesa el peor nivel de inflación en sus últimos cuarenta años, ya que en marzo se expuso un 8,5% interanual. Esto llevó a que la popularidad del demócrata caiga a un 33% según el sondeo realizado por Quinnipiac University.