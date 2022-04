Golf: Martín Contini, expectante

En la tercera jornada del Veritex Bank Championship, por el Korn Ferry Tour (en texas, EE.UU.), el tucumano Martín Contini, con 12 bajo el par en total, se mantiene en el lote de los mejores. En tanto que el otro tucumano, Augusto Núñez, con menos 11, también está peleando por cerrar lo más alto posible. Hoy ambos jugarán la última ronda en el Texas Rangers Golf Club.

MOTORES

Tucumán, en el Car Show Santafesino

El equipo tucumano Yiyo Competición pondrá dos Fiat Way y un VW Up en pista en la fecha 2 del Car Show Santafesino en el autódromo de Rafaela. El tucumano Pablo Ortega pilotará uno de los Fiat, mientras que el otro estará comandado por el jujeño Matías Clapier; el Up, al comando del santiagueño Antonio Gubaira.

El TC se corre en La Pampa

La fecha 4 del TC se iniciará hoy, desde las 8.20, con los primeros entrenamientos en el autódromo “Provincia de La Pampa” (de 4.148 metros). Mientras que la clasificación será desde las 15.05. Las carreras (en vivo por TV Pública) se desarrollarán mañana: a las 12 empezará la de TC Pista a 25 vueltas. En tanto que el plato fuerte, el TC, se iniciará a las 13.15, a 30 giros.

HOCKEY

Santamarina, la mejor de la cancha

Por el quinto puesto en el Mundial Junior de Sudáfrica, la tucumana Paula Santamarina fue elegida como la mejor jugadora del partido. Anotó un doblete en la goleada de Las Leoncitas, a Corea del Sur, por 10 a 0.

TENIS

Schwartzman, eliminado de Montecarlo

Diego Schwartzman le ganaba el último set al griego Stéfanos Tsitsipas por 4 a 0, pero no supo definirlo y terminó cayendo 6 a 4. Los otros sets fueron 2-6 y 7-6. Las semifinales serán Tsitsipas-Zverev y Dimitrov-Davidovich.

BÁSQUET

El Federal continúa su marcha

Hoy, desde las 22, jugarán Jorge Newbery (S)-Belgrano y Ciclista Olímpico (S)-Independiente. Mañana, Talleres visitará, desde las 20, a Nicolás Avellaneda (S).