Directivos de CRA responsabilizaron al Gobierno por la creciente inflación

“El precio de los alimentos sube casi tres veces más en la Argentina que en los países vecinos, porque no se combate adecuadamente la inflación”, afirmaron los directivos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en un comunicado.

La inflación en Argentina no cede. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió para el mes pasado una suba de un 6,7%, respecto de febrero, con lo cual se alcanzó el 55,1% interanual. Los precios crecieron liderados por los rubros Educación (23,6%), Prendas de Vestir y Calzado (10,9%) y Vivienda, Electricidad y Gas (7,7%). Pese a las expectativas, los alimentos no lideraron las subas; registraron un aumento de un 7,2% mensual. Dentro del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-), lo que más influyó fue la suba de pan y de cereales (11,6%), seguido de lácteos (9,3%) y de café, té y yerba (8,2%).

Los precios de los alimentos, como de tantos otros productos, quedan inmersos en la dinámica de inercia inflacionaria, que acumula el 55,1% anual, y que ya tiene una estimación de las consultoras del REM del Banco Central de un promedio del 59,5% para este año.

“La guerra de Ucrania-Rusia impacta en forma puntual sobre los precios: los problemas de inflación se deben a las erróneas políticas antiinflacionarias, en una economía argentina que ya acumula cuatro años de alta inflación”, añadieron los directivos de CRA.

Y consideran relevantes las comparaciones con lo ocurrido en países vecinos. “En Brasil los precios de los alimentos crecieron en marzo un 2,42% mensual y un 11,62% anual. La tasa de inflación minorista general registró un 1,62% mensual y un 11,3 % anual: el incremento más alto en ese mes desde 2015”, indicaron.

Contaron, además, que en ese país, dentro de Alimentos y Bebidas, el maíz creció un 23,3% anual y las harinas, un 13,5% anual. La harina de trigo subió un 18,02%; y las papas y legumbres crecieron el 55,9% anual. “En una economía que también tiene rubros con mayor inflación que los alimentos, los combustibles crecieron un 28,8%, y los transportes, un 17,7% anual. Si bien hay impactos de precios internacionales, la inflación general del país se mantiene dentro de la tendencia que traía, y no hay controles de precios”, destacaron.

Añadieron que en Uruguay, en tanto, los precios de los alimentos subieron en marzo un 2,43% mensual, impulsados por legumbres y hortalizas. La inflación creció un 1,11% mensual y un 9,38% anual en marzo; y sigue fuera de la meta del Gobierno, de entre un 3% y un 7% anual. Dentro de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, pan y cereales aumentó un 1,82%; carne, un 2,32%; leche, huevos y quesos, un 4,24%; frutas, un 1,14%, y legumbres y hortalizas, un 5,9%. La nafta subió un 2% y el gasoil, un 1,98%. “De la comparación con Brasil y Uruguay se pueden extraer lecciones de cómo enfrentar la inflación, sin medidas intervencionistas que desalientan la producción y no resuelven el problema inflacionario, sino que lo agravan”, sentenciaron los directivos de CRA.