Video: una docente de la UNT criticó a Canosa y esta le contestó en su ciclo

Una docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) criticó a Viviana Canosa durante una de sus clases, y la conductora le respondió duramente en su programa.

Sucedió esta semana en el dictado de la materia “Periodismo con perspectiva de género”, dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y fue filmado aparentemente a escondidas por un alumno y subido a las redes. El tema tuvo fuerte repercusión nacional.

“Lo de Canosa es un discurso violento hacia determinadas minorías. Canosa es una comunicadora, si se le puede llamar así, que está sostenida por un medio hegemónico. Y no es sólo su culpa o la del medio -A24- que ella esté ahí, sino de su audiencia. De los que consumen su programa. Si ella está ahí, es porque tiene una audiencia, tiene un público que consume su discurso”, aseguró Mariana Bonano, la profesora, ante la clase, según se puede ver en el video.

“¿Por qué hace eso Viviana Canosa? Uno: porque quizás esa sea su posición, pero además de ser su posición lo hace porque tiene rating, lo hace porque busca vender más. Entonces, en la medida que tenga rating se va a mantener en ese lugar. ¿Me decís qué se puede hacer? Se puede hacer una denuncia, pero a medida de que ella tenga rating el medio la va a sostener en ese lugar. Y tiene rating (porque) una audiencia grande comulga con lo que difunde. Ella lo hace por una cuestión de vender”, agregó la docente, que en ningún momento dio señales de saber que estaba siendo filmada.

Luego, el video fue subido a las redes. Entonces el asunto escaló rápidamente. Canosa se refirió al episodio anoche durante su programa. “Te quieren cancelar. Vos no podés opinar distinto. Es la dictadura de la cancelación, es insoportable. A mí a esta altura me molesta un montón, porque me siento muy agredida, invadida. Están tratando que me autocensure”, arrancó la conductora.

“El tema es: qué manera de machacarle a los chicos. Yo estaba en una reunión y los mismos alumnos me mandan audios. ‘Viviana nosotros la grabamos, mirá lo que dice, quiere que te denunciemos’. Esos chicos no están pasándola bien ahí”, contó Canosa. “Porque dice ‘mucha gente comulga con ella’. Si eso se llama rating, mucha gente nos elige. Esta docente me quiere desaparecida a mí”, añadió.

La docente habló con LA GACETA luego de la difusión del video y la respuesta de Canosa. "Se descontextualizó lo que dije. Es un fragmento de una clase mucho más amplia. Me gustaría que esto se aclare: esta clase fue en el marco de la cátedra de Periodismo y es un tema incluido en la asignatura. Quiero que quede claro que no estaba dedicada exclusivamente a ese programa. Fueron dos o tres minutos de una clase de una hora y media", explicó Bonano a LA GACETA.

La primera reacción oficial puertas adentro de la UNT fue el comunicado emitido por las autoridades del Departamento de Ciencias de la Comunicación, manifestando todo su apoyo a la profesora. "Queremos expresar todo el apoyo y solidaridad con nuestra colega Mariana Bonano y el más contundente repudio a las manifestaciones vertidas en el programa ‘periodístico’ de Viviana Canosa. En dichos medios se refieren a la compañera de un modo despectivo y difunden una clase a partir de la cual se la acusa de adoctrinamiento y ataque a la libertad de expresión, llegando al límite de amenazarla con denuncias y solicitando sumario y posterior cesantía", arranca el comunicado.

"Los que ejercemos la docencia en el campo de la comunicación sabemos que la enseñanza de la teoría solo es fructífera y se enriquece con el análisis de la construcción de sentido, de las estrategias, invisibilizaciones y legitimaciones que realizan los programas de actualidad; es lo que hace la docente al aludir a la comunicadora para ilustrar los mecanismos de violencia y discriminación de las minorías que caracterizan su discurso, sin dejar de advertir sobre el rol cómplice de algunos segmentos de la audiencia", continúan.

Además, en el comunicado les dedicaron unas palabras a los que grabaron la clase. "Resulta alarmante, por otro lado, que haya sido un alumno de nuestra carrera quien haya filmado artera e irrespetuosamente la clase con el solo objetivo de enviarla al canal, en un gesto que no se condice en nada con el perfil ético del comunicador que nos proponemos formar. ‘Cámara oculta’ dice Canosa…anonimato y cobardía, decimos nosotros, quienes aspiramos a compartir el aula -desde la libertad de cátedra- con personas de principios, aun cuando nos separen diferencias ideológicas", concluyen.

Los miembros de la comisión directiva de la Asociacion de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) también se expresaron a favor de Bonano y le brindaron todo su apoyo. “Adiunt repudia la campaña difamatoria y persecutoria que diversos medios locales y nacionales están llevando adelante a partir de una clase de Periodismo con perspectiva de género de nuestra colega Mariana Bonano. Defendemos la libertad de cátedra, el pensamiento crítico y el diálogo franco y frontal con nuestros alumnos siempre y llamamos al conjunto del alumnado de Filosofía a repudiar los métodos de patrullaje ideológico que ejercen estos medios y personajes. Nuestro apoyo y solidaridad con la docente”, señalaron los gremialistas, mediante un comunicado.