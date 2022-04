Lizy Tagliani tiene nuevo novio: lo conoció en una fiesta y mantuvo una relación virtual

Un nuevo amor le devolvió la sonrisa a Lizy Tagliani. El vínculo entre ellos empezó a distancia ya que el joven vive en Mendoza. “Se comenzaron a hablar virtualmente, tienen amigos en común, él viajó a Buenos Aires y se alojó en la casa de ella”, reveló un periodista de Es por ahí (América).

Lizy no tardé en reconocer que el amor había vuelto a su vida: “Es un amigo que conozco hace mucho, desde 2016. Y estoy muy bien”, dijo. Picante, agregó: “Me encanta desde que lo conocí”.

En el Instagram de él quedó la prueba de esta vieja amistad. Se conocen de trabajar juntos en la Vendimia para todxs.

De él se sabe que se llama Sebastián, tiene 33 años, es mendocino, hincha de Boca y militante, trabaja en política.

La conductora ayer posteó una imagen del muchacho junto a una de sus mascotas y escribió: “No, no, no... Esta imagen me cautivó... quien ama a mis bebés tiene mi corazón en sus manos”, dejándole poca intriga a sus seguidores respecto de la identidad de su nuevo amigo.

Si bien todavía no hay título, Lizy no se esconde y apuesta a pasarla bien: “Es como un amigovio, una persona que le da felicidad al corazón de la conductora”, aseguró Guido.