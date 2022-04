El dolor de Claribel Medina por la decisión de su hija de mudarse al extranjero

Claribel Medina se encuentra atravesando un duro momento en lo personal. Su hija Agostina tomó la decisión de radicarse en Miami, Estados Unidos, para estudiar y la actriz contó lo doloroso que es para ella estar alejadas.

"Yo las crié para que vuelen. Tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas, se la extraña muchísimo, se la extraña horrores porque está en el exterior. Yo creo que estoy abierta a esto, yo me fui de mi país, crié a dos mujeres enormes y siento un enorme orgullo porque ambas van en busca de sus sueños", afirmó Medina, en diálogo con Radio Mitre.

La conductora de El Show del Problema (Canal 9) contó además detalles de la despedida. "Fue en su casa de allá y a mí me duelen los aeropuertos y no me quise quedar ni un segundo ahí como para que ella haga su casa, la charla fue profunda y nos dimos un abrazo, y la mandé con fuerza al mundo", sostuvo.

"No me gustan las despedidas y los aeropuertos, es como el mar bravo, como una tormenta es el aeropuerto, acá te dejo y volá, la vi partir y seguí", agregó.

Por último, Medina dejó una emotiva reflexión sobre los sueños. "No pasan por lo que no te dan sino por lo que andas buscando, la política es otro tema, los sueños van hacia donde el alma te dice, hay una edad que es el momento de entregar eso, alguna decide quedarse y otras no, son decisiones profundas o no, a veces son efímeras y el cambio aparece, tiene que ver más con el sueño que perseguís que con otra cosa", cerró.