Video: el desgarrador llanto de una nena que sufre bullying en la escuela

“No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”, se queja Agustina entre llantos de enojo y tristeza. Es una niña de 6 años a quien sus compañeros en una escuela rural de Tupungato, en Mendoza. Su mamá la filmó mientras lloraba y su tía compartió el video en las redes sociales para que su realidad se visibilice.

A Agustina, sus compañeros la discriminan desde jardín de infantes pero en ese momento ella no se daba cuenta. Ahora, más grande, lo siente y no quiere ir a la escuela, según le contó su papá a Infobae. El hombre también relató que su hija era una niña cariñosa y alegre pero que perdió esas cualidades a causa del bullying. "Está muy angustiada, ese maltrato le cambió el carácter", agregó.

La pequeña no se animaba a contarle a su familia lo que estaba vivienda pero sus actitudes lo evidenciaban. Llegaba a la casa llorando y no quería ver dibujos animados. Fue su hermana de 18 años la que logró que desahogue su angustia. “Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’. ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, reclama su padre. En un intento desesperado de hacer algo para ayudarla, su mamá Verónica la grabó contando todo y compartió esas imágenes con sus hermanas. Una de las tías de Agustina subió el video a sus redes y se volvió viral.

“¡Mi Dios! ¿Qué está pasando? No lo quería hacer público, pero basta. Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela. ¡Tan sólo tiene 5 añitos! ¡Basta de bullying! Los niños también sufren. Pónganse todos en el lugar del otro”, escribió angustiada en su perfil de Facebook Mariela Paz, tía de la nena, junto a las imágenes que superan los 95 mil compartidos, 11 mil reacciones y 4 mil comentarios.

Tras la viralización del video, Agustina no quiere volver a clases. “Se siente mejor estando en casa, pero basta mencionar la escuela para que se ponga mal. Se encierra. Esto es para nosotros un proceso difícil y como papá se me parte el corazón de ver a mi hija así y de saber que esté padeciendo tanta crueldad”, finaliza su papá.