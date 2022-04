Video viral: pesó a su bebé en la balanza de una heladera mientras esperaba que la atiendan

Una mujer entró con su bebé a una heladería del centro de Monte Grande, pidió sus gustos y, mientras esperaba que se los sirvan, pesó a su bebé en la balanza del mostrador. El insólito momento fue grabado por las cámaras de seguridad del local y desde ese momento se viralizó en las redes sociales.

El gracioso hecho sucedió en una heladería de General Rodríguez, en Monte Grande (Buenos Aires). La clienta ingresó al local junto a su bebé recién nacido y como hacen todos pidió los sabores de helados, mientras esperaba que el heladero le prepare su pedido, puso a su bebé en la balanza y lo pesó.

Mientras confirmaba el peso de su bebé, la persona que trabaja en la heladería se dio vuelta y cuando la vio atina a sonreír ante la acción de la madre. El encargado del lugar observó este insólito hecho y lo subió a la red social TikTok @josefaurio- El video se viralizó rápidamente y logró más de 4 millones de visitas y 250 mil likes.

"Pareciera algo grave, pero la verdad es que me pareció un momento gracioso y tierno, fue algo muy inocente", dijo en diálogo con El Diario Sur el responsable de la heladería Vera Neve, ubicada en General Rodríguez 305. Además, el hombre hizo referencia al aspecto sanitario de lo ocurrido: "El local se desinfecta cada una hora con alcohol y lavandina, por lo tanto no nos preocupó desde el punto de vista de la higiene porque luego lo limpiamos", agregó.

Finalmente, agregó que "fue una situación muy inocente que no tiene nada de maldad" y aseguró que "todo el mundo saltó a defender a la mamá en los comentarios del video".