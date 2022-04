Efecto de las lluvias: Debe invertir la provincia, no los municipios, según Toscano

En Tucumán llovió y, de nuevo, las calles se inundaron. Las fotos de calles transformadas en ríos, de autos atrapados (y hasta arrastrados) por el agua, los memes en redes sociales y los reclamos por la situación ya se volvieron comunes. La sensación en general es que casi cualquier lluvia deja anegados los caminos de la provincia. Eso se vivió el lunes cuando se desataron fuertes lluvias desde pasado el mediodía hasta bien entrada la noche. Al cierre de esta edición todavía se esperaba una nueva tormenta que preocupaba a los vecinos.

Alfredo “Freddy” Toscano, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, no coincidió con el diagnóstico que hacen muchos vecinos de la ciudad, quienes afirman que “caen dos gotas y se inunda todo”.

“No es que se inunda casi cada vez que llueve. Volvió a llover, no como en las últimas dos tormentas, pero si una cantidad importante y durante varias horas”, indicó el funcionario. Y explicó: “ya el suelo ha perdido su capacidad de impermeabilización. Está muy mojado, entonces toda el agua que cae pasa a cargar el suelo y se produce un proceso de inundación”.

De todas formas, Toscano advirtió que la tormenta no produjo tantos daños materiales como se registraron en otras ocasiones. “No hubo la cantidad de problemas como con las dos tormentas grandes de hace algunas semanas, que dejaron muchísimos barrios anegados, muchos sedimentos en las calles de la ciudad y demás problemas. Fue una tormenta importante pero no en los niveles de las anteriores”, sostuvo.

A su vez, sostuvo que la situación mejorará una vez que se seque la tierra y se limpien los desagües. “A medida que se vaya secando la tierra y que vuelva a cumplir el rol de siempre, de impermeabilización, de no permitir pasar tanta agua, junto con los árboles y con el acompañamiento de los drenajes de los canales Sur, San José y Norte, toda esta situación se va ir normalizando”.

Con más intensidad

En cuanto a la frecuencia de las lluvias, Toscano no está seguro de que haya llovido más que en años anteriores. Destacó, sin embargo, que según su percepción esta temporada el agua cayó con mayor intensidad que en otros períodos. “No sé si llovió más de lo común, tendría que chequearlo, lo que sí veo es que llovió muy intensamente en poco tiempo. En otros años podíamos tener lluvias de dos semanas pero ‘finito’, este verano no vi eso, pero sí vi caer mucha agua en poco tiempo. Eso lógicamente produce que el agua no alcance a drenar”, dijo.

Problema provincial

En la provincia, evidentemente, se necesitan obras de infraestructura que tengan como fin el drenaje pluvial para afrontar las inundaciones. En este sentido, según Toscano, ningún municipio tiene la capacidad financiera para desembolsar el gasto que esto requeriría y es por eso que -dijo- debería intervenir el gobierno provincial.

“El convocante acá debería ser el Gobierno de la provincia de Tucumán. Se debería tener un plan maestro que nos permita ir a buscar financiamiento. Ningún municipio, ni Tafí Viejo, ni Yerba Buena, ni Banda del Río Salí, ni la capital, tienen los fondos para encarar las obras que se necesitan. Son obras multimillonarias por las que la provincia debería acompañar a los municipios en el funcionamiento”, afirmó.

Este problema, si no se atienden de raíz, seguirá ocasionando inconvenientes en la ciudad, según dijo Toscano. “Todos los arreglos que se hicieron en el Canal Sur hoy la tormenta ya los destruyó e hizo más grande el problema. Ahora están volviendo a empezar a reparar, como lo hicieron el año pasado, pero en la próxima tormenta y con la cantidad de agua que lleva se va a volver a tirar la obra. Hasta que no se hagan las inversiones para tener algo que haga descansar al Canal Sur y al Canal Norte, eso se va a seguir colmatando”, concluyó el funcionario municipal en un diálogo telefónico con LA GACETA.

Reclamos políticos por las inundaciones: Sangenis criticó a Toscano

Alejandro Sangenis, concejal de Yerba Buena por el Partido Justicialista (PJ), criticó al secretario de Obras Públicas de la capital, Alfredo Toscano, por sus opiniones sobre Seguridad. “Parece que se recibió de experto en seguridad, y esos son los resultados con este funcionario propulsor de alarmas vecinales y rondines que trabajan 12 horas en negro. Sería mejor que rinda cuentas de innumerables obras que fueron vandalizadas y de los baches de las calles de la capital”, dijo, en referencia a la opinión de Toscano sobre el crimen del rondín. “Tiene la ciudad inundándose con las lluvias y se pone a opinar de seguridad”, remató el edil.

Pedido de informe al ministro de educación

Entre los daños que causó la última tormenta, uno de los que más repercusiones generó fueron los problemas que produjo el agua en la escuela Bernardo de Yrigoyen. La institución ubicada en las calles José Colombres y Córdoba sufrió el hundimiento del piso en uno de los pasillos. Al respecto, el legislador opositor Walter Berarducci solicitó un pedido de informe al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, en el que solicita que se responda sobre el avance en las obras de refacción, reparación y ampliación de los establecimiento educativos, y puso énfasis en “los lamentables hechos ocurridos en la escuela Bernardo de Yrigoyen”.