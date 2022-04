Champions League: los españoles llegan mejor parados a las revanchas, pero esta tarde todo puede pasar

La siesta de hoy se presta para tirarse en el sillón, frente al televisor y con el control remoto en la mano. Es que desde las 16, Real Madrid recibirá a Chelsea en el Santiago Bernabéu y Bayern Munich jugará en el Allianz Arena a Villarreal; en dos juegos que definirán a los dos primeros clasificados a semifinales de la Champions League.

El “Merengue” ganó 3 a 1, en la ida disputada en Inglaterra, con un triplete de Karim Benzema. Pero Chelsea, actual defensor del título no piensa hacérsela nada fácil. Los dirigidos por Tomás Tuchel no bajan los brazos y apuestan a jugar el partido perfecto. “Es muy improbable pasar de ronda, pero merece la pena intentarlo. Debemos buscar nuestro límite”, dijo el entrenador alemán de los “Blues”, quien no podrá contar con su goleador, Romelu Lukaku, que se lesionó el fin de semana.

En tanto, Bayern también tiene tarea para hoy. Tras caer 1 a 0 en España, por ser un equipo que siempre está en la pelea por la “orejona”, los dirigidos por Julian Nagelsmann, llegan al duelo la obligación de torcer la historia y de meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Los dos españoles intentarán ratificar lo que hecho en la ida, pero el día de hoy ofrece acción y buen fútbol. ¿Habrá sorpresas?