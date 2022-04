Multaron con más de $90.000 a la jueza Freidenberg por manejar a contramano por la vereda

La jueza penal Alicia Freidenberg deberá pagar una multa de $94.230 por haber manejado sobre la vereda, y a contramano, el pasado 8 de marzo, durante la marcha "Ni una menos". Así lo determinó el Tribuna de Faltas de la municipalidad de la capital, que además la inhabilitó por seis meses para conducir.

El caso tomó estado público cuando las imágenes de un auto circulando por la semipeatonal de 25 de Mayo se hicieron virales horas después de las movilizaciones por el Día de la Mujer.

Al volante iba Friedenberg, que luego confesó que "tenía urgencia de salir porque llevaba en el auto a una persona descompuesta, no era posible conseguir un taxi porque no podían entrar a esa calle. Era imposible llegar hasta la Mendoza porque no había un policía que abriera el paso. Ante esta aflicción mía por salir de ahí, opté por circular por la vereda, a un paso menor al de un hombre, tanto que me llevó -creo- media hora hacer esa media cuadra”.

En declaraciones a LG Play, la magistrada sostuvo además que "no desconozco -por supuesto- que no se puede circular por la vereda. Es obvio. Pero el tránsito estaba obstruido -no cortado por autoridad alguna- y se trató de una causal de fuerza mayor, de un estado de necesidad, que no permitió en ese momento otra opción”.

El fallo del Tribunal de Faltas, que lleva la firma de Lucio Ferrazano, fundamenta que "de acuerdo con lo expresado en el acta de referencia, en donde la imputación es de poner el peligro la vida e integridad física de los peatones, sería aplicable lo dispuesto en el art. 48 inc. C de la ley 24449 y art. 69 del Dcto. n° 437/11".

Es por esto que se sanciona a Freidenberg con una multa de $94.230, que deberá ser pagada en un plazo de 30 días, y se comunica a la Dirección de Tránsito y Policía Municipal el pedido de inhabilitación de su carnet de manejo por seis meses.