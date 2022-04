Rodríguez Larreta: "Vamos a ganar la elección en 2023"

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, habló este sábado sobre las discrepancias que existen dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y vaticinó además un triunfo de la coalición opositora en las elecciones del próximo año.

"No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del 2023, a ver si nos hacemos cargo. Se necesitan muchos huevos, y ovarios, somos demasiado correctos a veces, rompamos un poco el molde, zárpense un poco más, no pidamos permiso", afirmó Larreta.

El alcalde porteño realizó estas declaraciones durante su participación en un acto de "La Generación Argentina, juventud PRO", que contó además con la participación de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Maximiliano Ferraro.

"Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida", añadió, luego de reconocer que dentro de JxC existen diferencias, pero pidió "no escandalizarse".

Por último, Larreta destacó la necesidad de que las principales fuerzas políticas del país lleguen a acuerdos. Sin embargo, marcó líneas rojas. "Con el kirchnerismo y la izquierda no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no hay manera", finalizó.