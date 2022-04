La final de Masterchef: ¿cómo hará Telefé para que no se filtre el ganador?

No es un secreto que Masterchef (y la mayoría de los realities) no se transmiten en vivo. Los programas son grabados y lanzados al aire en el momento correspondiente. La final del certamen que tiene en vilo a los argentinos no será la excepción. El único problema con esta modalidad es que podría filtrarse previamente quién será el ganador. Sin embargo, Telefé, tiene una estrategia para evitar que ello ocurra.

Tomás Fonzi y Micaela Viciconte son los finalistas luego de la eliminación en semifinales de Juariu. Ambos cocinarán por última vez este domingo desde las 22.30, pero ese día no se conocerá al ganador. El lunes, desde las 23, el canal emitirá un nuevo y (ahora sí) último programa para dar a conocer el ganador.

La estrategia del canal es filmar las dos alternativas posibles de triunfo. Una con el actor como campeón y otra con la pareja de Fabián Cubero como ganadora absoluta. De esa manera y sabiendo esto, nadie podría adivinar quién efectivamente es el ganador si se filtra una imagen de festejo previamente.