Piquetes y protesta social: el duro análisis de dos profesionales tucumanos

En el nuevo programa del año de "Panorama Tucumano", el periodista Federico van Mameren dialogó con la economista y profesora de la UNT Ana María Cerro y el politólogo Julio Picabea sobre los piquetes y las protestas sociales en la provincia y en el país.

Ana María Cerro dijo que la protesta y los otros problemas sociales están reflejando un problema económico serio en la Argentina. "Es serio porque es difícil abordarlo y darle una solución. Para poder abordar un problema económico necesitás tener un plan económico orgánico y para poder implementar ese plan necesitás confianza, previsibilidad y un consenso. Entonces acá , en la Argentina hay un problema estructural que no está resuelto. Tiene muchas aristas, pero la principal es fiscal: hay un gobierno que gasta mucho y los recursos no le alcanzan para financiar esta grieta", dijo.

En este marco, la inflación impacta de manera directa en los bolsillos: deteriora los salario reales, cae el poder de compra y empuja a las personas por debajo de la línea de la pobreza. En el país hay más de 17 millones de personas pobres

Argentina tiene, detalló la especialista, 4 millones de personas que reciben planes sociales. Uno de los problemas es que esos planes no alcanzan y, sobre todo, que están mal diseñados: en el país no se está generando trabajo y ese es un problema central: si no se genera trabajo, vamos a seguir con estos problemas.

Hay una dificultad que la profesional consideró nada menor: hay una segunda generación que vive de planes sociales. En muchos casos, son personas difíciles de insertar laboralmente. "Es difícil desarmar toa esta estructura de planes sociales", dijo.

El politólogo Julio Picabea fue contundente: "Argentina es un paciente enfermo en estado crítico", dijo.

Una prueba de este estado crítico: hay, hoy, un mismo número de empleados registrados que en 2011. Y la inflación trimestral es la más alta desde 2002.

Picabea señaló que hay, además, una crisis de representación política en todo el continente y mencionó el caso de Perú.

"Hay una crisis de representación política en América Latina. Se cuestiona la democracia, se le pide mejores resultados. No se pide un gobierno autoritario. Yo creo que son cuestionamientos a los resultados de la democracia, se le pide que mejore", dijo. El lugar común es la indiferencia hacia la política y eso se direcciona a personas que cuestionan el estatus quo de la política, como Bolsonaro o Milei: candidatos que vienen por fuera del sistema.

Sobre el problema concreto de los piquetes, señaló que en la Argentina en la última década no creció el trabajo y por eso no pueden emigrar los beneficiarios de planes. "El desafío es transformar los planes sociales en empleo genuino", dijo. Y recalcó que "la pobreza infantil debería ser el mayor desafío".

Ana María Cerro también señaló que este nivel de conflictividad no va a parar. Es más, será más continuo, porque ahora habrá paritarias cada tres meses.

La economista sostuvo, además, que hay que repensar cómo manejamos el sector público. Dijo que el estado es ineficiente, y pone un gran peso sobre el setor privado, que es el que tiene que generar el empleo.

"No va a ser fácil desmantelar los planes sociales. No se puede hacer de un día para el otro", dijo.

Sobre los piquetes, insistió: "es una mala práctica protestar coartando la circulación. Las personas deberían tener la libertad de circular. El estado no lo aborda porque no sabe cómo". Dijo, además, que el presidente está vaciado de poder, entonces no hay un liderazgo fuerte para realizar medidas costosas, duras, de realizar.

Y las medidas urgentes tienen que ver con bajar el gasto, reestructurar y desregular mercados.