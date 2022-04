Venden réplicas de obleas de la VTV y de los vehículos GNC

Hace ocho años que Facebook creó “Marketplace”, el sector de la red social destinado a la comercialización de productos que van desde artículos para el hogar hasta alimento para mascotas. En Tucumán hay usuarios que están usando esa plataforma para vender réplicas de las obleas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y de las que habilitan a los vehículos que usan GNC ¿Sirven?

La encargada de la VTV Banda del Río Salí, Luciana Portuese, dijo a LA GACETA que detectaron esta irregularidad en redes a fines del año pasado. “Son obleas truchas. Estéticamente uno se da cuenta porque tienen otra tipografía, no tienen elementos de seguridad y en vez de ser autoadhesivas para vidrios, le ponen cinta bifaz. Aún si fueran originales es un fraude obternerlas sin una verificación hecha”, explicó.

La VTV es un control obligatorio que se realiza periódicamente para certificar que los rodados están en condiciones de circular. Se inspeccionan varios aspectos como los frenos, el tren delantero, las luces y el parabrisas. El objetivo de esta inspección es reducir los riesgos de accidentes viales por defectos de los vehículos, que representan entre el 22% y el 25% de los siniestros, según el sitio vtvtucuman.com.ar.

No tener la verificación “al día” implica estar en infracción con la Ley Nacional de Tránsito. Cuando se detecta que no está actualizada, se debe pagar una multa (cuesta entre 150 y 300 litros de nafta) y el vehículo es retenido. “Es grave porque si no está aprobada pone en riesgo la seguridad vial”, afirmó el subdirector de Transporte de la provincia, Gonzalo de la Vega.

El costo del control y el tiempo entre una revisión y otra depende del tipo de vehículo y de su antigüedad. El de los autos, por ejemplo, sale $ 2.500. En Facebook, las réplicas de la obleas de la VTV se venden a $ 2.000 en al menos seis publicaciones distintas.

“Esta venta es ajena a nosotros; es de alguien que está comercializando y haciendo negocios. Seguramente los que compran estas obleas truchas no tienen el vehículo en condiciones. De vez en cuando hacemos un paneo (en redes sociales), porque lamentablemente siempre algo se encuentra”, lamentó Portuese.

La encargada del taller ubicado en Banda del Río Salí, uno de los cuatro que hay en la provincia, aclaró que tener el vehículo en regla no sólo implica contar con la oblea. “Además de la credencial, en el control hay que mostrar como mínimo el certificado que dice exactamente el día de vencimiento, que indica el número de la oblea y que tiene la foto del vehículo en el dorso”.

La autoridad de aplicación de este servicio concesionado es la Dirección de Transporte, que funciona dentro de la Secretaría de Transporte. El titular de esa cartera, Benjamín Nieva, dijo a LA GACETA que no tenía conocimiento de este tipo de venta e instó a que quienes tengan información realicen denuncias ante la Justicia.

Respecto a las obleas habilitantes para los vehículos que usan GNC, fuentes cercanas a la Delegación Tucumán del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) calificaron de “ilegales” las operaciones por redes sociales y dijeron que las están investigando. Los certificados oficiales cuestan $ 257 por unidad, mientras que en Facebook se ofrecen por $ 2.000.

Precisaron que son las estaciones de carga las que tienen la obligación de controlar que la oblea sea la verdadera y esté actualizada, ya que se debe renovar cada año. Al igual que Nieva, instaron a los ciudadanos a denunciar.