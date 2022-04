Tucumán: se movilizan para reclamar una ley de emergencia en salud mental y adicciones

Organizaciones sociales se movilizarán este miércoles a las 18, en la plaza Urquiza, para reclamar la sanción de una ley provincial que declare el estado de emergencia en materia de salud mental y de adicciones en Tucumán.

De la convocatoria participan el "Grupo de Jóvenes Con Esperanza nos Fortalecemos", el Comedor "Melitón Chávez" de la Costanera, la Fundación Suyana, el Grupo Ganas de Vivir y otras entidades que prestan servicios en distintos barrios de la provincia.

"Venimos de una gran crisis sanitaria, social y política heredada del pasado gobierno de (Mauricio) Macri, que degradó el Ministerio de salud a una Secretaría y agravó profundamente la situación del sistema de salud y la salud mental a nivel nacional", advirtieron los organizadores de la manifestación.

Según explicaron, este contexto los dejó "en pésimas condiciones para enfrentar la pandemia de covid-19 que azotó al mundo". "Asimismo, la crisis sanitaria profundizó las crisis social, económica y alimentaria en el país; tenemos un 37,3% de pobreza y 8,2% de indigencia según los datos del Indec. Esto es, en parte, debido a que un gran sector de la población obtiene sus ingresos del trabajo del día a día, lo cual no se pudo sostener en el marco de la cuarentena. Entendemos que la cuarentena fue necesaria y un acierto. También reconocemos el IFE y las ATP, pero fueron rápidamente insuficientes. Estuvo la gran campaña de vacunación que fue muy importante para frenar las internaciones y las muertes. Fue fundamental la lucha en la primera línea de las y los trabajadores de la salud en todos los niveles de atención y de las organizaciones sociales con sus merenderos y comedores luchando contra el hambre en los barrios y el rol de los comités de crisis de barrio promoviendo la organización y el protagonismo de las y los vecinos para tomar la lucha por la salud en sus manos", expresaron, en un comunicado.

En esa línea, advirtieron que la pandemia "no sólo generó un padecimiento en la vida cotidiana, en lo material, sino también a nivel de la salud mental ocasionando graves problemas de ansiedad, depresiones, agresividad, violencia familiar y hacia las mujeres e intentos de suicidio; agravando aún más el consumo problemático de sustancias y las adicciones".

"El consumo de alcohol en el primer año de la pandemia se disparó al doble en todos los sectores sociales, y es hoy en Tucumán y Argentina, la principal sustancia de consumo; otra sustancia de gran uso son los psicofármacos (pastillas) que tienen una gran incidencia en la clase media y alta. La cocaína mantuvo un alto consumo en los distintos sectores sociales. Lo más alarmante es que se registró una disminución en la edad de inicio de consumo, en niños desde 10 y 11 años", advirtieron las organizaciones sociales.

Por todo esto, plantearon que la situación "no se aguanta más". "La vive toda la sociedad, pero la pasamos mucho peor en los barrios populares en donde las necesidades básicas no están resueltas; desde el acceso a los servicios como agua, alumbrado público, gas natural, cloacas y recolección de residuos hasta la falta de acceso al deporte, la cultura y la recreación, falta de trabajo y la deserción educativa por tener que salir a buscar unos pesos. Esa es la realidad en la que crece día a día el narcotráfico y el narcomenudeo. Necesitamos que el Estado tome medidas y destine plata para resolver estos problemas", reclamaron.

En este marco, expresaron su rechazo "al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que legitima la estafa macrista de un préstamo fraudulento de 44.000 millones de dólares de los cuales ni un centavo fue para el pueblo y que nos condena a más ajuste, más pobreza y peores condiciones de vida en general". "Tenemos que prepararnos para la post-pandemia con un sistema de salud debilitado a nivel de recursos humanos y presupuesto. Sin embargo, el día 28 de octubre del 2021 la Legislatura de la Provincia declaró la emergencia en atención primaria y preventiva de la salud mental que en su artículo 6 faculta al Poder Ejecutivo a destinar plata para tomar medidas concretas para enfrentar esta problemática", recordaron. Y expresaron una serie de demandas:

- "Que vuelvan los profesionales a los CAPS y policlínicas: médicos generalistas, pediatras, psicólogas, psiquiatras, etc No puede ser que no tengamos profesionales para hacernos estudios en general y en particular respecto a las adicciones para posibles internaciones".

- "Creación de comunidades terapéuticas estatales para mujeres: en Tucumán no tenemos ni un solo dispositivo para nosotras y cuando estamos en situación de consumo, somos invisibilizadas socialmente. Sufrimos con mayor crudeza la violencia que ejercen los tranzas; muchas chicas tienen que pagar su deuda de consumo prostituyéndose, con peligros de contraer enfermedades, y violencia física, sumado a la discriminación de la familia o del barrio por no cuidar a los hijos, por 'ser malas madres' ¡Necesitamos un abordaje integral para mujeres adictas!".

- "Creación de Consejos consultivos comunitarios: en todos los niveles del Estado. Que se efectivice lo que dice la ley de Salud Mental para que las organizaciones que trabajan hace años en el territorio y tienen un conocimiento práctico de la situación de consumo puedan poner su conocimiento al servicio de la creación de políticas públicas para su abordaje integral".

- "Abordaje en niñeces: necesitamos dispositivos para las niñeces que empiezan su situación de consumo cada vez más temprano, incluso desde los 10 años. Este es un nuevo problema y nadie nos prepara para afrontarlo; las facultades tienen que involucrarse para ayudar a generar las formas de abordaje en estos casos".

- "Inserción socioeducativa y laboral para jóvenes que están en rehabilitación: no es fácil el proceso para llegar a la internación o rehabilitación pero cuando se logra y después se vuelve al barrio, las condiciones siguen siendo las mismas. Necesitamos programas para que, al volver a nuestros hogares, tengamos posibilidades laborales y educativas que permitan fortalecer los proyectos de vida".

- "Creación de espacios para desintoxicación en el sur tucumano: para que no haya que estar viajando horas y horas hasta San Miguel y luego de vuelta, con los que implica en gastos, cuando muchas veces son casos de urgencia.

Asistencia en crisis: que las instituciones de salud (CAPS, policlínicas y hospitales) garanticen dispositivos que contemplen internaciones involuntarias ante situaciones de peligro de la persona adicta ya sea para sí misma o para terceros".