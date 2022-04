Milei afirmó que será candidato a presidente y reveló que hará con los planes sociales

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, reiteró que será candidato a presidente en las elecciones de 2023 y adelantó que no sacaría los planes sociales. También se mostró dispuesto a sumar a su espacio a sectores del peronismo federal y Juntos por el Cambio (JxC).

"Si fuera testimonial mi candidatura no estarían todo el tiempo haciéndome operaciones, viven haciéndome operaciones. Me acusan que a mí me financia (Eduardo) Eurnekian, lo cual es falso. Yo el 9 de diciembre renuncié a mi trabajo", afirmó Milei, en diálogo con Radio Rivadavia.

El economista indicó que en caso de llegar a Casa Rosada llevaría a cabo una reforma del Estado que "implicaría una baja del gasto público para bajar los impuestos" y una reforma tributaria con la que "se van a sacar 160 impuestos y van a quedar solo 10".

También señaló que mantendría a los beneficiarios de planes sociales. "No son una manga de vagos -quienes reciben las ayudas-, sino víctimas de políticos ladrones, del sistema", sostuvo.

"La idea es que esos planes sirvan para capacitarte, reinsertarte en el mercado laboral, que tengan un formato acorde a cómo los liberales vemos el problema", agregó.