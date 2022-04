Jaldo reivindicó las tareas de la Policía

El gobernador, Osvaldo Jaldo, reivindicó la tarea llevada adelante por las fuerzas de seguridad provinciales en el esclarecimiento del crimen del agricultor Ramón Aurelio Brito y condenó las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, quien reclamó al Gobierno prevención del delito y más seguridad para los productores tucumanos.

“Hoy sentimos que si nuevamente presentamos comunicados o pedimos reunión con los ministros y los fiscales, no cambiará nada. Desde el caso José Porcel (es el agricultor asesinado en Burruyacu en junio de 2020 en un intento de robo) hasta acá, acudimos a todos y solo recibimos un ‘nos solidarizamos’ como respuesta. Es hora de que el ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa), la Justicia y el gobernador saquen comunicados, no nosotros; y que sea para hacerse cargo de lo que pasa, porque el Estado está permitiendo estos niveles peligrosos de violencia”, dijo el ruralista.

“Que el presidente de la Sociedad Rural no tenga dudas de que nos hacemos cargo, como nos corresponde, de todas las responsabilidades con todos los tucumanos, y no sólo con un sector”, contestó ayer Jaldo, en diálogo con LA GACETA. “Nos hacemos cargo de la salud pública y nos hicimos cargo de la pandemia para dar respuestas a todos. Nos hacemos cargo de la educación pública, para que los chicos de cualquier condición social tengan la posibilidad de estudiar. Y nos hacemos cargo de la seguridad de toda la sociedad”, remarcó.

Jaldo reconoció que la inseguridad es un problema de arrastre de muchos años en Tucumán y en el país. “Pero venimos haciendo un esfuerzo importante, tanto en la prevención como en la resolución de diferentes delitos. Y las cifras indican mejoras en esta materia. Pero toda pérdida humana es irrecuperable y dolorosa: no es una estadística. Cuanto menos, no para mí. Y por eso, como gobernador y como tucumano claro que me solidarizo con la familia del señor Brito: es un ser humano que ya no está con nosotros -definió-. Por eso mismo quiero subrayar que por supuesto que fue importante esclarecer este caso en 24 horas y poner a cuatro personas a disposición de la Justicia, que es la que debe resolver qué hacer con ellas”.

“Entonces no estoy de acuerdo con los que dicen que nada se hace. Claramente, Murga padece una importante ignorancia en materia de seguridad. Debería ser más prudente para opinar, sobre todo si lo va a hacer en representación de una institución, como lo es la Sociedad Rural de Tucumán”, fustigó el vicegobernador a cargo del Ejecutivo.

“Nosotros, como Gobierno, nos esforzamos por darle seguridad a toda la sociedad, no solamente a un sector, como el presidente de la Sociedad Rural reclama. Porque si seguimos el camino que pide Murga, sólo nos encaminamos a profundizar la grieta. Y yo, como gobernador, quiero dejar la grieta atrás”, subrayó.

“En Tucumán nadie tiene coronita. En el Gobierno dejamos todo nuestro esfuerzo por proteger a todos los tucumanos, no sólo a un sector. En contraste, no escuché que Murga dijera nada del guardiacárcel Luis Ramón Cáceres (lo asesinaron el 28 de marzo en El Colmenar para robarle la moto), ni tampoco del policía federal tucumano Giuliano Edgardo Tierro (lo asesinaron en Buenos Aires el 30 de marzo cuando intentaba comprar un teléfono). Nada dijo ni de ellos ni de los muchos servidores públicos que dieron su vida por la seguridad de los tucumanos. Pareciera que el titular de la Sociedad Rural de Tucumán cree que él pertenece a una suerte de casta especial”, fustigó Jaldo.