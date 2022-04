Doña Carmen Puch de Güemes y sus hermanos políticos

El 03/04/1822 , a los 25 años de edad -o sea hacen 200 años en Rosario de la Frontera- fallecía la joven viuda del general don Martín Miguel de Gūemes, que lo sobrevivió solamente un poco más de 9 meses, ya que su marido murió el 17/06/1821.

Con la premonición que hiciera éste cuando moribundo en Cañada de la Horqueta, Salta, dijo: "Mi Carmen me seguirá pronto, porque de mi vida ha vivido"

Al enterarse de la muerte de su marido, cayó en profunda depresión, razón por la que se recluyó en su habitación y no salió de allí hasta que la muerte se la llevó.

De 6 hermanos don Jerónimo, doña Carmen, don Manuel, don Cruz, don Dionisio y don Domingo, fue la segunda y única mujer, h.l. del matrimonio de su madre doña Dorotea de la Vega Velarde de la Cámara Elizondo y de la Corte Palacios casada con el español don Domingo Puch Izuleta ó Irureta.

Según Luis Gūemes en "Gūemes Documentado" tomo II que sigue a Atilio Cornejo en su obra "Gūemes" quién se basa en Bernardo Frías, doña Carmen n el 21/02/1797 en Salta, b el 5/03/1797 con padrinos don José Vicente Toledo Pimentel (amigo de los Puch, propietario de la conocida Hacienda de Yatasto) y doña Gerónima Martinez de Iriarte (pariente de los Martínez de Iriarte, familia entroncada con el mayor de los hermanos Gūemes, Dr en leyes don Juan Manuel de Gūemes, (cuñado de doña Carmen Puch) puesto que éste estaba casado con doña Bernardina de Martínez Iriarte.

Partida de bautismo: En esta Santa Iglesia Matriz de Salta, en cinco días del mes de marzo ... con licencia del Párroco exorcisé, puse óleo y crisma a Margarita del Carmen que nació el veintiuno de febrero, y fue bautizada de socorro por el doctor Francisco Javier Ávila, es hija legítima de don Domingo Puch y doña Dorotea Velarde, fueron padrinos don José Vicente Toledo Pimentel y doña Gerónima Martínez de Iriarte y para que conste lo firmé.

"Francisco Solano Toledo Pimentel"

Partida asentada en folio 147 vta del libro de bautismos de la Catedral de Salta, que existe en Archivo Parroquia de la Merced, de la misma ciudad

Los Puch- Velarde eran dueños de áreas agropecuarias en El Sauce, el Arenal en Rosario de la Frontera, de otras propiedades en la ciudad de Salta y de grandes extensiones del Tala, lindante con Tucumán, ésta herencia de doña Dorotea b. en Salta el 08/08/1750, cc don Domingo Puch en Salta, julio de 1791. Don Domingo Puch Izuleta ó Irureta n en Olaviaga, Vizcaya, España. Del testamento de don Domingo, fechado 8/03/1827 surgen datos genealógicos.

Don Domingo era hl de don Jerónimo Puch y de doña María Izuleta, natural de Olaviaga, en Vizcaya , casado con doña Dorotea Velarde y de la Cámara quien f.28/12/1815 , la que era hl de don Manuel Francisco de la Vega Velarde quién nació en Tamón, Concejo de Carreño, en el Principado de Asturias, el que contaba con antecedentes de hidalguía , tomados en la Parroquia de San Juan de Tamón en el Concejo de Carreño en el año 1800 cc doña Luisa de la Cámara, la q había enviudado en 1769 de don Marcos Morel.

Dicha doña Dorotea era nieta paterna de don Pelayo de la Vega y doña María Leonarda Velarde y nieta materna de don Valentín de la Cámara y Ruiz de Elizondo y doña Juana Crisóstoma de la Corte y Palacios. Bisnieta materna del Maestre de Campo don Antonio de la Corte y Rosas y doña María de Palacios y Ruiz de los Llanos.

Fueron al menos tres hijos los de la Vega Velarde de la Cámara Elizondo, don Francisco, don Tomás y la ya nombrada doña Dorotea. Como ésta, doña Dorotea,madre de doña Carmen, y los 9 hermanos Güemes, entre ellos el segundo, don Martín Miguel Juan de Mata de Gūemes Goyechea, eran primos segundos, a la vez hijos legítimos de dos primas hermanas como eran doña Luisa de la Cámara y doña Magdalena de Goyechea, en consecuencia Carmen y Martín Miguel tuvieron q conseguir dispensas matrimoniales por ser sobrina y tío ( impedimento en 4to con 3er grado de consanguinidad)

También doña Dorotea y los 9 hermanos Güemes tenían como bisabuelos maternos al Sargento Mayor y Maestre de Campo don Antonio de la Corte y Rosas, español n. en 1625 en España y doña María de Palacios y Ruiz de los Llanos.

En Salta

Es así que a petición del novio, las autoridades eclesiásticas salteñas concedieron dispensa matrimonial a los contrayentes al existir impedimento por parentesco ya que doña Dorotea Velarde, madre de la novia y el señor gobernador son primos segundos, hijos de dos primas hermanas o sea doña Luisa de la Cámara y doña Magdalena Goyechea. Por lo que, concedida la dispensa los casaron el 10/07/1815. ( Consta en Archivo Arquidiócesis de Salta, Informaciones matrimoniales. Carpeta 1809/1815.)

Doña Carmen a los 18 años de edad casó con el gobernador de Salta don Martín Miguel de Gūemes. Tuvieron tres hijos Martin n 15/09/1816 ( luego gobernador de Salta), Luis n 21/06/1819 y el tercero Ignacio f. infante.

Siendo ya gobernador de Salta quién sería su marido, llegó a casa de los Puch, Macacha Gūemes y Goyechea ( la que sería su cuñada) previo saludos de rigor con doña Dorotea, fue invitada a entrar donde se encontraba la única hija mujer del matrimonio Puch Velarde. Allí Macacha intercedió para que su hermano Martín se casara con Carmencita. Al ser parientes y amigas las dos familias dicen le preguntó si quería tener un novio, que sería su hermano el gobernador.

Al conocer quién era el propuesto la jovencita no dudó en dar su consentimiento. Y según Abel Cornejo al ser presentada por Macacha para que se conocieran, él quedó inmediatamente enamorado de la jovencita. El matrimonio se celebró como dijimos, previo conseguir la dispensa matrimonial en la Catedral de Salta y se festejó por varios días en la ciudad y en la provincia.

Las cuñadas tenían enorme lazo fraterno y ayudaron enormemente al marido y hermano respectivamente, cada una dentro del lugar que les cupo actuar. Macacha brilló en los salones como gran dama que era, y fue gran confidente del entonces gobernador salteño, así como en su casa puso un taller para la costura de uniformes patriotas, conformó una red de espionajes entre mujeres de distintas clases sociales para ayudar la causa patriota y tuvo acciones de protección para los más necesitados a punto tal que la llamaron la "madre del pobrerío". Fueron muy unidas las cuñadas, durante la lucha contra los realistas, aportando cada una lo que debía hacer para ayudar al famoso militar.

Después que se logró el Pacto de los Cerrillos, previa mediación del entonces coronel Juan Bautista Bustos, que puso fin a las desavenencias entre el gobernador salteño don Martín Miguel de Gūemes y el general José Rondeau, al mando del Ejército del Norte, el 22/03/1816, lo que fue celebrado por San Martín con cañonazos de júbilo en Mendoza, se conoce que la belleza de la entonces Primera Dama fue resaltada por Rondeau cuando éste las conoció a Macacha y a ella y la nombró como "Carmen divina".

También el Historiador Bernardo Frías dijo de ella " era la mujer más bella de su tiempo".

A su vez la escritora Juana Manuela Gorriti tiempo después la reconocía como una "mujer maravillosa".

Carmen Puch, madre abnegada, esposa amorosa, patriota heroica. Recordemos la invasión realista de Ramírez Orozco que ocupa Salta para luego seguir a Tucumán. Existía el conocimiento que la pretensión era tomar como rehenes a Carmen y sus hijos para obligar a Gūemes entregarse y dejar de luchar. Por ello, estando embarazada de 7 meses del tercer hijo, tuvo que huir madre e hijos, Martín y Luis, para Chamical y luego hasta Los Sauces, Rosario de la Frontera, estancia de su padre, Coronel Domingo Puch (que había enviudado en 1815) con su tío Francisquito Velarde, hermano de doña Dorotea, así también la mama Gabriela, criada de su plena confianza. A caballo, grávida; con los pequeños Martín de 3 años y Luis menos de 1 año, perseguidos y sorteando cuestas, ríos, montes y quebradas. Por fin en Los Sauces, recibe carta de su esposo, afligido, para que continúe a La Candelaria a distanciarse más por el peligro que existía.

El 9/06/ 1820 se conoce la carta que Carmencita envía a su esposo.

"Mi idolatrado compañero de mi corazón acabo de recibir tu apreciable en que me dices que me vaya a La Candelaria, no lo hago con brevedad... El principal motivo de no irme es estar mi Luis muy enfermo... No creas que éstas sean disculpas por no irme, pregúntale a mi tío cómo está mi Luis , no tengas cuidado de mí, estoy con seguridad.

Mi vida, mi cielo, mi amor, por Dios cuídate mucho y no vas a estar descuidado. Mi rico; cuándo será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos y darte un millón de besos en mi jetita rica; recibe un millón de besos de tu rico Martín, que cada día está más lleno de gracias y picardías y de tu Luis, mil cariños.

Y el corazón más fino de tu afligida compañera que con ansias desea verte. Tu Carmen.

En el sobre se lee al señor coronel mayor don Martín Miguel Gūemes, Donde se halle.

Nos da idea cómo debían sacrificarse en aras de la patria, a punto de no conocer lugar donde se encontraba el marido, ya que la lucha era guerra de guerrillas.

La familia de ambas partes tenían el lazo más cariñoso. Los cuñados se trataban de hermanos. Suegros eran padres políticos y los yerno y nuera eran los hijos políticos. Así surge del testamento de la madre doña Magdalena de Goyechea de Gūemes y de sus nueras a las que trata de "hijas políticas". Igualmente trato entre don Domingo Puch y su yerno según surge de su carta dirigida a su hija Carmen desde Los Sauces, fechada 18/03/1821 donde decía ..."Llegué aquí el martes sin novedad y al otro día llegó mi hijo Martín (Güemes) lo mismo sin novedad y ha tenido q trabajar mucho y con su trabajo ha conseguido montar a toda la caballería a su satisfacción y ayer se fue al campamento... No tengas cuidado de Martín pues acabo de tener carta de él y le mando unos caballos. A mis nietos mil besos y cariños... Y adiós te dice tu amante padre que te ama de corazón.

Puch

Querida hija Carmencita.

Los cuñados Gūemes y Goyechea y Carmencita Puch Velarde tenían antepasados comunes, gran amor fraterno, el respaldo en todo lo que necesitaban, iguales valores, costumbres, religión, ideas patrias, respeto.

La recordamos en el bicentenario de su muerte.

Ref: Luis Gūemes en Gūemes Documentado. T. II.

Bernardo Frías en Historia del general Martín Gūemes y de la Provincia de Salta.

Luis Oscar Colmenares en "Martín Gūemes, el héroe mártir"

Archivo Arquidiócesis de Salta.

Profesora María Cristina Fernández "Macacha" , Directora del Boletín Gūemesiano Digital.