Kulfas advirtió que la inflación de marzo será más alta que la de febrero: “va a ser atípica”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adviritó que la inflación en marzo será más alta que el mes anterior: "Nunca dijimos que la inflación se resuelve con control de precios", señaló el funcionario, quien además dijo que confía que en abril el índice de precios al consumidor irá bajando.

En línea a lo que ya había reconocido, días atrás, el Secretario de Comercio, Roberto Feletti, Kulfas dijo en radio Mitre que marzo va a registrar “una inflación alta, una inflación atípica”. Y agregó: “Nuestro gran objetivo es poder estabilizarla y ya en el mes de abril empezar a bajarla, retomar la senda de la desinflación que es un objetivo de nuestro gobierno”.

"El número final no está cerrado, estamos previendo que sea superior a febrero. Alemania y España tuvieron un tres por ciento en un mes, que es lo que tiene en un año. Hay una situación de inflación internacional, que se suma a la Argentina. Habíamos logrado bajar a un 36%, y el regreso a la inflación internacional nos puso de nuevo en 50%", explicó el funcionario nacional.

Sobre los controles de precios, Kulfas dijo que "no son la solución", sino "una herramienta que sirve para anclar expectativas".

"En pandemia, por ejemplo, con controles logramos que la inflación de góngola estuviese bajo el promedio. Esto de por sí solo no resuelve problemas, tenemos un escenario macroeconómico que resolver", describió.

En tanto, Kulfas compartió el análisis realizado por el presidente Alberto Fernández días atrás y dijo que hay "especuladores y vivos" que se benefician con este tipo de situaciones.

"Que hay especuladores y vivos no tenga duda. En situaciones de fuerte inestabilidad, como una suba de precios internacional por la guerra en Ucrania, en estos momentos aparecen especuladores. Por eso es importante trazar una linea de trabajo. Tienen que retrotraer aumentos que no tienen justificación", explicó.

"El gran tema acá es que la inflación no es un fenómeno sencillo de resolver. Tenemos 15 años de inflación de dos dígitos, que se aceleró en el último gobierno. Mauricio Macri dijo que se solucionaba en cinco minutos. Fruto de esa liviandad, entregó el doble", cuestionó.

Consultado por la idea de dolarizar la economía, algo que sugirió Javier Milei en los últimos días, Kulfas sostuvo que se trata de "espejitos de colores".

"En Argentina es habitual que cuando hay problemas aparezcan personas que tienen una solución mágica. Las experiencias no son buenas en países donde se implementó. No se dice a qué paridad se haría, por ejemplo. Hay un montón de preguntas que no responden quienes plantean estos temas. Son espejitos de colores para que la gente se aferre a una esperanza, pero sin explicar cómo hacer", respondió.