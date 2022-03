Prat Gay rechazó una posible dolarización

Las declaraciones del diputado Javier Milei, quien planteó una salida de la economía a partir de la dolarización, generaron críticas de varios sectores de la política y de la economía. Entre ellos, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, quien expresó que los que proponen eso “no dicen toda la verdad” ya que “ocultan” un posible Plan Bonex y así “eliminar el peso”. El ex ministro indicó que “cuando te dicen ‘dolarización’ o ‘eliminar el peso, te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada”. Por lo tanto, agregó, “o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó”.

Y evaluó que si se desea resolver el problema de la inflación no debe ser “vía dolarización”: “hay que tener un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte instrucciones del Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder”, explicó.