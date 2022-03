Conflicto en Ucrania: Zelensky instó a endurecer las sanciones contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, reclamó a Occidente endurecer las sanciones contra la administración de Vladimir Putin.

"Ha comenzado una guerra a gran escala. Ahora hay muchos indicios y advertencias de que se impondrán sanciones supuestamente más duras, como un embargo sobre el suministro de petróleo ruso a Europa, si Rusia usa armas químicas", dijo Zelensky.

Y añadió: "Simplemente no hay palabras... Nosotros, las personas que estamos vivas, tenemos que esperar. ¿Todo lo que ha hecho el ejército ruso hasta la fecha no justifica un embargo de petróleo? ¿No lo justifican las bombas de fósforo? Una instalación de producción química bombardeada o una planta de energía nuclear bombardeada no lo justifica?"

Desde el inicio de la invasión rusa, el mayor conflicto europeo desde la Segunda Guerra Mundial, más de 3,8 millones de ucranianos tuvieron que huir al extranjero.

El mandatario ucraniano señaló además que las sanciones tenían que ser "efectivas y serias" dadas las acciones de Rusia hasta la fecha. "Si los paquetes de sanciones son débiles o no funcionan con la fuerza suficiente, si se pueden eludir, se crea una ilusión peligrosa para los líderes rusos, como si se les permitiera continuar haciendo lo que están haciendo ahora", sostuvo.

"Los ucranianos están pagando por esto con sus vidas. Miles de vidas", enfatizó.

Estados Unidos ya ha introducido un embargo sobre los envíos de petróleo ruso. Pero Europa, mucho más dependiente de la energía rusa, se ha mostrado más reticente. (Reuters).