Doja Cat criticó a sus fans de Paraguay y generó polémica: "Dejá que eso se hunda"

Doja Cat tuvo que suspender su show en Paraguay debido a una fuerte tormenta. Hasta ahí, todo bien. Pero la cantante estadounidense se enfureció porque, según publicó en su Twitter, ningún fanático de ese país fue a saludarla al hotel. "Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”, opinó y generó una fuerte polémica que es tendencia.

"Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo”, “No había ni siquiera uno (con respecto a los fanáticos)” y “Hablen m***”. Fueron los mensajes que enfurecieron a los fanáticos paraguayos, quienes acusaron a Doja Cat de soberbia y pedante. Muchos dijeron que si la fueron a esperarla pero la estrella jamás salió a saludarlos, detalla Diario Popular.

La usuaria @jimee_acosta tecleó: “Miley deseando que estemos seguros por la tormenta mientras Doja cat desea que nos “hundamos” wtffff”. Por su parte, @larapistillib reaccionó diciendo: “Doja Cat es como ese ex que descubris que mintió y es la persona más ofendida otra vez después”. “Doja Cat seguro que ya está nominada para el Judas Kai de este año” he’i por su parte, Lore Du. Tanto fue el revuelo en Twitter, que la artista resolvió borrar su polémico tuit, que sigue generando todo tipo de respuesta y memes.

Un fenómeno mundial

Amalaratna Zandile Dlamini es el verdadero nombre de esta cantante estadounidense de hip hop y R&B de 24 años que ya es furor en el mundo. Su carrera comenzó a los 17 años cuando lanzó su primer EP, "Prrr",que generó muy buenas críticas. A partir de ahí su vida musical creció de una manera vertiginosa y también controversial.

El 1 de febrero de 2018 la artista dio el salto y lanzó su primer álbum de estudio, titulado "Amala". Su canción "Mooo", que trata sobre ser una vaca, se convirtió en un challenge viral. No fue hasta 2020 cuando Doja Cat alcanzó su punto más alto de fama gracias a que su sencillo "Boss Bitch" fue parte de la banda sonora de la película «Birds of Prey», y a que este tema y su conocidísimo "Say So" colapsó Tik Tok y las redes en general.