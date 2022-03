Qué hacer este viernes en Tucumán

Harlem prepara su viaje

El año pasado ganaron un concurso nacional organizado por una radio de La Pampa y están a punto de viajar a Córdoba para filmar el videoclip que era el premio; mientras tanto, los integrantes de Harlem (Mikky Salmerón, Lucas Daffo Galina, Ale Viscarra y Walter Gil -foto-) están grabando su primer EP y tocarán esta noche en el encuentro Rock and Roll All Night, que tendrá lugar en Marimba Pub (avenida Alem y La Plata), donde también actuará Estimado Vergara. A la misma hora, en Viva Perón Bar (Miguel Lillo 388, en pleno barrio del Abasto) se anuncia el recital de Telemic y Critical Haze And The Innocent Boy, con pop, soul y funk.

Leo Villagra se presenta con amigos en La Coupole

Cada vez que está en Tucumán, es inevitable que se organice un recital con el protagonismo de Leo Villagra. Esta noche, desde las 22, la convocatoria será en La Coupole (avenida Aconquija 2.780, Yerba Buena), con una banda integrada por Guido Von Ziegler, Emmanuel Molina, Bernardo Luis Kutscher y Fleko Correa Antoni. Como si fuera poco, el músico tendrá invitados especiales: Augusto Obeso, Johnny Pacífico y Ramiro Daniel Vázquez.

Citá: recital en vivo de Claudio Giraud Proyect

Claudio Giraud, Gonzalo Aragón, Panchi Lebón y Alfonsina Milioto (como invitada especia) llevarán su proyecto musical a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) esta noche, desde las 22. En la remozada sala desplegarán una selección especial de las canciones que integran sus cuatro CDs, además de un puñado de nuevos simples estrenados en los últimos meses.

Folclore al aire libre y en las peñas

La cartelera de propuestas artísticas para esta noche es variada. En la plaza Independencia, a las 20, habrá un show a cargo de Micaela Flores y el grupo La Diestra, con la presencia del ballet Chacaymanta. Desde las 21, en Mendoza 534 2° Piso. Pedro Costas dictará hoy y mañana un taller intensivo de zamba. También habrá ritmos norteños en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) desde las 22.30, con Los Ruiz y la presencia como invitados de Santy Montañez, Renzo Díaz y Miguel Agüero. En la Casa de Yamil (España 153) la propuesta será humorística, con una batalla entre Pochi Chavez, Capuchón Gonzales y Willy Flores, con Gabriel Sánchez de anfitrión.

Espacio Incaa: “Adiós a la memoria”

Esta noche, a las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se proyectará el filme “Adiós a la memoria”, del director Nicolás Prividera, el mismo realizador de “M” (sobre la búsqueda de su madre desaparecida) y “Tierra de los padres” (sobre la historia argentina en torno a la última dictadura militar). El nuevo filme parte de cuando de entera de que su padre padece Alzheimer, hecho que lo impulsa a completar una suerte de tercera parte de su saga alrededor del pasado y los recuerdos. El realizador aclara no se trata de un documental subjetivo, sino de una indagación sobre el punto donde la memoria personal se funde con la social a partir de la experiencia puntual de su familia. La actividad se desarrolla en el marco del ciclo “Cine por la memoria”.

Talleres gratuitos en el Ingenio Cultural

En el Ingenio Cultural de la Provincia hoy se dictarán tres actividades gratuitas: en forma presencial en el predio de avenida Sáenz Peña 202 a las 10 se desarrollará el taller ABC de la Costura y a las 16, el de canto; mientras que en forma virtual a las 13 se dictará el curso de instrumentos reciclados. En tanto, en el ámbito del Ente Cultural, están abiertas las inscripciones para los talleres que comenzarán en abril “La perspectiva crítica del lenguaje”, con Ricardo Calvo; “Escritura creativa”, a cargo de Adriana Lucero; y “Narración escénica”, que dictará Alejandra Jiménez.