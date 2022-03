Macri contó que su esposa no quiere que vuelva a ser presidente

El ex presidente Mauricio Macri había hablado durante los últimos días sobre la posibilidad de que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar. Pero hoy reveló que su esposa, Juliana Awada, no está de acuerdo con que vuelva a ser candidato.

"Ella no está a favor de eso (ser candidato). La vida familiar, que es muy dura, va a ser difícil (convencerla)", resaltó Macri en declaraciones al TN.

Ante esa situación, aclaró: "jamás lo haría sin estar de acuerdo con ella. Para mí, es fundamental la familia porque para administrar el poder tenés que tener paz familiar".

No obstante, deslizó que aun está la posibilidad de convencerla. "Ella no está cerrada a cambiar de opinión, pero hoy elige que no", afirmó.

Luego se mostró confiado en que Juntos por el Cambio retome el poder en 2023. "Tenemos futuro por la sabiduría que está teniendo el pueblo argentino y porque las promesas del populismo son fantasiosas", dijo. "Mucha gente me dice 'No lo entendimos hace cuatro años, pero ahora lo entendemos'", agregó.

También se refirió a la polémica interna dentro de Juntos por el Cambio entre los más duros, llamados "halcones", y los más moderados, denominados "palomas". "Soy yo un gato, estoy bien con todas las aves; el problema son las ratas", aseguró.