Gerardo Morales: "Queremos gobernar y afrontar la responsabilidad de poner a este país de pie"

Con vistas a las elecciones de 2023, el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, encabezó un encuentro de intendentes partidarios de todo el país. Allí, confirmó: "queremos gobernar y afrontar la responsabilidad de poner a este país de pie".

"Los radicales gobernamos en más de 400 municipios del país. Somos una fuerza política con territorio, con una visión federal, unida, consolidada y con capacidad de gestión", resaltó Morales.

Participaron del encuentro el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y los jefes de los bloques de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, entre otros.

En referencia a la interna en el Frente de Todos, el gobernador jujeño planteó que "estamos tratando de salir de una grieta, que les sirve a unos pocos pero no al país, y una coalición abre otra grieta, la del propio gobierno. Con las internas no se van a resolver los problemas que padece la gente".

Además, cuestionó a los "halcones" de Juntos por el Cambio y felicitó a los radicales y a la Coalición Cívica por haber acompañado el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gran ausente fue Martín Lousteau, quien cuestionó a la conducción por no haberlos invitado oficialmente, publicó Ámbito. El senador no estuvo porque viajó a Dubai, pero tampoco participó la presidente de la UCR porteña, Mariela Coletta, quien aseguró que no fue invitada.