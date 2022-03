Alberto Fernández, sobre la relación con Cristina: "escucho a todos, pero el que tiene que tomar las decisiones soy yo"

"Lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a las mismas recetas que generaron las crisis". Así lo afirmó el presidente, Alberto Fernández, al referirse a la situación que enfrenta el país. Luego de conseguir el entendimiento con el FMI, para el Presidente ahora la prioridad es bajar la inflación.

En un momento en que aumentan las precios a nivel internacional por la guerra de Rusia en Ucrania, Fernández planteó un freno al índice inflacionario. "El problema para mí es que mientras siga subiendo la inflación, los sueldos alcanzan menos. Eso tenemos que sentarnos a resolver", remarcó.

Las reacciones

“Hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo, porque afirman que se le pide poco al país, afirmó Fernández en una entrevista que concedió a El Destape Radio.

Además, Fernández convocó a la unidad de todo el frente oficialista, luego de los desacuerdos con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El jefe de Estado señaló que para gobernar escucha a todos los sectores del Frente de Todos, pero que él es quien debe tomar las decisiones. "No se puede tener una presidencia colegiada", insisitió.

"Yo escucho a todos, pero el presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Ella tiene que entenderlo, así funciona la república", afirmó Alberto Fernández. En ese sentido pidió mantener la unidad del Frente de Todos para evitar que vuelvan al poder los dirigentes políticos que endeudaron la Argentina.

Fernández remarcó que "no tendrá ningún gesto para romper la unidad". También explicó que hubo sectores del Frente de Todos que no acompañaron ciertas medidas como el acuerdo con el Fondo Monetario Intenarnacional. "Yo respeto eso. No todos tenemos que pensar igual, en la diversidad tenemos que acompañarnos", resaltó.