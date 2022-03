Con máximo hermetismo, Netflix prepara la serie de U2

Los fanáticos de U2 están alertas, ya que trascendió que Netflix prepara junto al productor y director J. J. Abrams una serie que tendrá a la banda irlandesa como protagonista.

El proyecto se encuentra en una primera fase de elaboración y desarrollo, por lo que todavía no está confirmado de qué modo participarán en él los integrantes de la banda.

La serie podría, en parte o en todo, recorrer la historia del grupo nacido en 1976 en Irlanda e integrado desde entonces por Bono, The Edge, Larry Mullen y Adam Clayton, con 14 álbumes de estudio y más de 170 millones de copias vendidas en todo el mundo. Otras versiones apuntan a la posibilidad de que se concentre en el origen y la evolución de algunos de sus grandes hits, como “With or Without You” y “Pride (In the Name of Love”), publicó La Nación.

El autor será el neozelandés Anthony McCarten, que vuelve con este proyecto al mundo de la música y algunos de sus personajes más característicos después de haber escrito para el cine Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida de Freddie Mercury y la historia de Queen, y hacer lo propio con un retrato de la vida de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, con estreno previsto para fines de este año.

McCarten también obtuvo dos nominaciones al Oscar por los guiones de La teoría del todo (la elogiada biopic del científico Stephen Hawking) y Los dos Papas, crónica de un imaginado encuentro entre Benedicto XVI y Francisco (el argentino Jorge Mario Bergoglio).