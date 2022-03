Video: la impactante caída que dejó afuera a Marc Marquez del Moto GP

El piloto Marc Márquez sufrió una fuerte caída en el 'warm up' del Gran Premio de Indonesia de Moto GP. El español llegó a volar dos metros en un accidente en la curva 7. Si bien se levantó por su cuenta, estaba aturdido. Se dio un golpe en la cabeza y fue evacuado en helicóptero a un hospital para examinarlo, como marca el protocolo de la competición.

De acuerdo a los médicos, el ocho veces campeón del mundo sufre un "politraumatismo y un traumatismo craneoencefálico con consciencia inestable". Aunque los estudios médicos indicaron que el piloto está fuera de peligro, fue declarado no apto para correr el Gran Premio de Indonesia.

“Marc Márquez fue declarado no apto tras exámenes en el hospital local, por el personal y los médicos del circuito”, escribió en Twitter la escudería Repsol Honda.

Desde el hospital, el español definió como “una de las caídas más grandes” de su carrera la que sufrió este domingo en el circuito de Mandalika y que le impidió formar parte en la segunda carrera de la temporada.

“¿Qué puedo decir? No fue nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio”, señaló Márquez en un comunicado difundido por su equipo Repsol Honda. “Ha sido una caída bastante fuerte en el Warm Up de esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido”, admitió Márquez, que visiblemente aturdido tuvo que ser trasladado a un hospital y no pudo correr el Gran Premio, que ganó el portugués Miguel Oliveira.